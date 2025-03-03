為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1天9次？宜蘭土地公廟男信眾遭控坐大腿性暗示 挨告性騷

    宜蘭縣一名林姓男子被控坐在女子阿美（化名）大腿上，對她說「1天9次」、「妳又不是沒經驗」性暗示挑逗言詞，遭阿美告性騷擾。（情境照）

    宜蘭縣一名林姓男子被控坐在女子阿美（化名）大腿上，對她說「1天9次」、「妳又不是沒經驗」性暗示挑逗言詞，遭阿美告性騷擾。（情境照）

    2025/03/03 22:50

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名林姓男子被控坐在女子阿美（化名）大腿上，對她說「1天9次」、「妳又不是沒經驗」性暗示挑逗言詞，遭阿美告性騷擾，全案由檢察官起訴。但一審法官認為，「1天9次」等語為單一指述，沒有其他補強證據，判林男無罪。

    2023年10月初，阿美與林男在宜蘭縣某間福德廟碰面，指控林男無預警坐在她的大腿上，對她說「妳又不是沒經驗」，並連說3次「1天9次」，感覺遭受性騷擾憤而報警提告，林男在警詢後移送法辦，檢方偵結起訴，由宜蘭地方法院審結。

    判決指出，阿美第一次接受警詢時指稱，案發當天林男突然坐在她的大腿上，她當下有阻擋，對方還是直接坐上，還一直說「1天9次」等語，不過，接續警詢及偵查中說，她每次都有推林男，所以沒有實際坐上大腿，相關指述前後不一。林男則坦承，曾數度作勢要坐上阿美大腿，但未說過「1天9次」等語，堅持否認違反性騷擾防治法犯行。

    宜蘭地院承審法官認為，阿美警詢說詞不一致，且案發處的監視器僅拍到林男在場，不足以認定有觸摸到阿美的大腿及隱私處，不符性騷擾防治法構成要件，另外，「1天9次」、「妳又不是沒經驗」等語也被林男否認，除了阿美單一指述，欠缺其他補強證據。

    法官直指檢察官所提證據，不足以認定林男的犯行，審酌相關事證後，判林男無罪。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播