彭佳嶼外海火燒船！5印尼船員返港送醫 失聯船長父痛哭癱軟

簡父聽到兒子的噩耗當場癱軟倒地，救援的船長張育維（紅衣者）也掩面痛哭。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/03 21:00

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕新北市磺港籍漁船三協順26號昨日傍晚在彭佳嶼外海作業時，突然起火，簡姓船長與6名印尼籍船員陸續跳海逃生。其中5名船員被友船順吉168號救起，身上有多處燒燙傷，今日晚間7時許，返回大武崙漁港，讓受傷的船員就醫。簡姓船長父親，未見兒子一起回航，當場痛哭失聲，一度癱軟坐在地上。

協助救援的順吉168號船長張育維向簡父表示，當時有聽到簡姓船長大喊船隻起火，請求救援，但開了40多分鐘抵達現場時，只見一艘全部起火的漁船，趕緊在四周緩慢行駛，發現5名印尼籍船員抱著救生圈，趕緊將人救起。

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船上的印尼籍船員幫忙詢問船長下落，對方則稱：「老闆最後從船頭跳海，漁船有爆炸聲，但老闆沒有帶著救生圈可以浮起來的東西」，進一步詢問方知船上7人，41歲簡姓船長與另名船員從船頭跳入海中，但在周邊尋找，均未發現兩人蹤影。

簡父聽聞後，當場痛哭失聲。張育維表示，聽到求救訊息後，趕抵現場繞著起火漁船，速度放得非常慢，掉頭時才勉強看到抱著救生圈的船員們，但在周邊尋找都沒有看到船長蹤影，可能是剛好在洋流附近，被流到他處。簡父也附和的說，那裏的洋流確實比較強。

張船長也哭著對簡父說，對不起沒有救回他的兒子，簡父則說他願意幫忙就很感謝了，兩人相擁痛哭。

基隆市消防局得知漁船將抵達大武崙漁港，因當下無法確認5名印尼籍船員傷勢，先派遣多輛救護車，在現場待命。初步檢傷，發現傷重的兩名船員燒燙傷比例分別為3、40%及25%，分別送往基隆長庚及汐止國泰醫院搶救。

海巡署艦隊分署已調派600噸級萬里艦及2艘100噸級巡防艇，今天凌晨0時許先後抵達現場海域，與現場協助救難的日方公務船，展開救援行動，仍未找到失蹤的2人。另也派員前往醫院，對輕傷的漁工製作筆錄。

基隆市消防局派遣多輛救護車到場待命。（記者吳昇儒翻攝）

獲救船員自行走下漁船，前往醫院就醫。（記者吳昇儒翻攝）

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