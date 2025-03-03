台中車站當極限單車場？3樓凌空俯衝1樓炫技 警方要查了

台中車站有單車騎士飛躍廣場階梯炫技。（擷自Threads網友doritobust.bikelife）

2025/03/03 20:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中車站近日上演驚險一幕！一名單車騎士將車站樓梯當成極限運動場，從2樓平台高速俯衝至1樓廣場，過程僅用約2秒鐘，宛如電影場景炫技，所幸沒有波及行人，但畫面曝光後，引發網友熱議，警方表示，該騎乘區域經查為人行道，騎腳踏車最重可處1200元罰鍰，將查明騎士身分通知到案說明。

有民眾在Threads平台分享這段刺激畫面，只見該名男子頭戴安全帽，騎著極限單車沿著樓梯快速衝下，期間凌空飛躍階梯，僅兩次著地便順利抵達1樓廣場，所幸當時廣場人潮不多，未釀成事故，但畫面仍讓不少網友捏了一把冷汗，直呼：「這根本是極限運動比賽！」

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有網友也將影片以「腳踏車墜樓」為題發布，引發討論，轄區第三分局表示，該騎乘區域屬於人行道範圍，根據《道路交通管理處罰條例》第74條規定，騎乘單車在人行道行駛可處以300至1200元罰鍰，目前警方已著手調閱周邊監視器，釐清騎士身分，並將通知當事人到案說明。

警方也特別呼籲，單車特技應該在合法的運動場地進行，切勿在公共道路或車站廣場進行極限挑戰，以免危害自身及他人安全，尤其台中車站是重要的公共場域，類似行為不僅可能影響行人安全，也可能造成設施損壞，呼籲單車愛好者務必遵守相關規範，別讓刺激挑戰變成違法行為！

單車騎士高速俯衝，令人捏了一把冷汗。（擷自Threads網友doritobust.bikelife）

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