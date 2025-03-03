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    基隆市消防局特搜隊再升級 與基隆長庚醫院簽訂MOU

    市長謝國樑與基隆長庚醫院院長賴旗俊共同簽訂MOU，強化基隆特搜隊的醫療支援體系。（基隆市政府提供）

    市長謝國樑與基隆長庚醫院院長賴旗俊共同簽訂MOU，強化基隆特搜隊的醫療支援體系。（基隆市政府提供）

    2025/03/03 18:55

    〔記者吳昇儒、羅國嘉／基隆報導〕基隆市消防局為了提升災害應變能力整合公私部門資源，今日由市長謝國樑與基隆長庚醫院正式簽訂合作備忘錄（MOU），強化特種搜救隊的醫療支援體系，讓救災行動更具國際水準。此外，基隆市府也於今日宣布，七堵消防分隊正式升格為專責特搜分隊，並同步推動基隆市首支搜救犬隊的成立，讓搜救能力再升級。

    市長謝國樑在致詞時特別感謝基隆長庚醫院相助，並強調基隆市特種搜救隊多年來投入各項災害搶救行動，不論是火災、地震或其他突發事故，都展現了高度專業能力。

    去年4月3日花蓮發生強震時，基隆市特種搜救隊第一時間即派遣人員前往支援，儘管道路受地震影響多處中斷，仍花費84小時，進行環島救災，深獲社會大眾讚許。消防局長游家懿也表示，將以通過國際中型救援隊認證為目標，進一步提升城市防災與應變能力。

    基隆長庚醫院院長賴旗俊則說，搜救與醫療本就是一體兩面，透過此次合作，雙方將建立緊密的聯繫，並在平時進行聯合訓練，確保在重大災害發生時能發揮最大效益。未來基隆長庚醫院將全力支持特搜隊的任務，並提供必要的醫療資源與專業協助，確保搜救行動的順利進行。

    簽約儀式後，謝國樑也特別授徽特搜隊臂章予七堵消防分隊同仁，象徵特搜隊正式邁向新階段。現場更安排電動車救援及滅火演練，示範如何有效降低電動車火災對市民生命財產的威脅。

    基隆市消防局七堵分隊今日升格為專責特搜分隊。（基隆市政府提供）

    基隆市消防局七堵分隊今日升格為專責特搜分隊。（基隆市政府提供）

    基隆市消防局七堵分隊今日升格為專責特搜分隊。（基隆市政府提供）

    基隆市消防局七堵分隊今日升格為專責特搜分隊。（基隆市政府提供）

    基隆市消防局七堵分隊今日升格為專責特搜分隊。（基隆市政府提供）

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