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    醉男大鬧自強號 台南鐵警強制送下車管束等他「退酒」

    鐵路警察會同台鐵人員強制打開自強號列車廁所門，帶出反鎖在廁所內的59歲莊姓酒醉男（左紅衣者）。（警方提供）

    鐵路警察會同台鐵人員強制打開自強號列車廁所門，帶出反鎖在廁所內的59歲莊姓酒醉男（左紅衣者）。（警方提供）

    2025/03/03 16:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕3日上午10點多，台鐵台南火車站通報鐵路警察台南分駐所指118次的自強號列車上，有旅客疑似酒醉、情緒不穩，在車廂內咆哮。鐵警趕抵時，酒醉的莊姓男乘客已反鎖在廁所內，警方與台鐵人員強制開門、對莊男解除運送契約，送他下車，不料莊男又在出口與其他街友發生糾紛，警方將莊帶回派出所管束，讓他酒意稍退後再離站。

    鐵警表示，酒醉行為脫序的莊男，經員警勸阻後，行為有稍恢復正常；且與其發生糾紛的街友表示不提告，警方帶回所告誡後，即讓他離去。

    案發時，台南鐵路警察進入該自強號列車，會同列車長查處，得知59歲的莊姓男乘客因酒醉在車廂內對著自己的手機大聲咆哮，在前往如廁後逕自反鎖在廁所內，警方到場後由台鐵人員強制開啟廁所門。

    台鐵為維護列車秩序安全，即對莊男解除運送契約，由警方陪同莊下車到台南火車站出口，在行進過程，莊男突然情緒失控在車站奔跑並與周遭街友發生糾紛。員警考量莊男酒醉、不勝酒力，恐對其自己與其他旅客、人員有安全顧慮，隨即追上並先控制莊的行動。

    莊男於上午11點25分許同意與員警一起返回派出所，到中午12點05分酒精代謝、酒意稍退後，警方才同意他離站。

    鐵路警察局高雄分局表示，該分局為維護旅客及鐵道安全，已於高鐵及台鐵列車與站區加強安全維護勤務，民眾如有發現可疑情事需要協助，除可撥打110報案電話，亦可通報站務人員即時求助，共同維護旅運安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    鐵路警察會同台鐵人員強制打開自強號列車廁所門，帶出反鎖在廁所內的59歲莊姓酒醉男。（警方提供）

    鐵路警察會同台鐵人員強制打開自強號列車廁所門，帶出反鎖在廁所內的59歲莊姓酒醉男。（警方提供）

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