審判系統大法官推薦人選出爐！最高行王碧芳再獲推薦、判太陽花無罪張惠立也出線

最高法院法官王碧芳。（資料照）

2025/03/03 17:23

〔記者楊國文／台北報導〕鑑於首批7位大法官被提名人，去年竟全數遭立法院否決，引起法界議論紛紛，總統府2月21日籲請各界、政府機關推薦或自薦大法官人選，期限至今日截止。除法官協會再度推薦去年被提名過的最高法院法官王碧芳外，最高行政法院推薦書記官長兼法官張國勳，最高法院則推薦民事庭庭長魏大喨與法官鄭純惠、刑事庭法官蘇素娥；女法官協會方面，推薦高等法院審判長張惠立和最高法院法官鄭純惠２人。

法官協會因主張「不重覆推薦」，今年仍「沿用」去年被提名過的最高行政法院法官王碧芳、張國勳、最高法院庭長魏大喨、法官林恆吉，較矚目的是王碧芳獲不少藍白立委肯定，但立院行使同意權時，仍將王碧芳等7人全部封殺。

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截至目前為止，總計有張國勳、魏大喨、鄭純惠3人獲重覆推薦為大法官被提名人。

較矚目的是，高院審判長張惠立曾審理太陽花學運案，此案當年黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人被檢方依妨害公務罪起訴，台北地院以公民不服從理由判無罪，檢方上訴後，承審的高院庭長張惠立判決駁回，全案無罪確定。

另外，前總統馬英九洩密案獲高院更一審判無罪定讞，當時承審的合議庭審判長兼受命官是張惠立。此案一審判馬無罪，高院改判為4月徒刑，經最高法院撤銷發回更審，高院更一審改判馬無罪確定。

高等法院審判長張惠立。（資料照）

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