想多放7天假 前線士官偽造COVID-19快篩結果倒大霉

在馬祖防衛指揮部服役的黃姓士官，偽傳COVID-19快篩結果給部隊連長遭判刑。示意圖（資料照）

2025/03/03 16:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕在馬祖防衛指揮部服役的黃姓士官，為了想多放7天的假，竟偽傳COVID-19快篩結果給部隊連長，被連長揭穿移送法辦，被依違反陸海空軍刑法免除職役偽為疾病罪判處徒刑1年，緩刑3年，還得支付公庫10萬元，可上訴。

判決指出，黃姓士官，為陸軍馬祖防衛指揮部支援營保修連下士（已退伍）。其服役期間2022年5月21日返台休假時因確診COVID-19，實施7日居家隔離及7日自主健康管理，康復後應於6月4日收假返營。

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但黃為處理感情糾紛，以通訊軟體LINE將先前COVID-19快篩試劑呈陽性反應結果之照片，傳送予保修連林姓少校連長，回報其仍持續確診該法定傳染性疾病之不實內容，獲同意其續假至6月11日。

但連長察覺有異，要求黃提出相關就診證明，黃見事跡敗漏，遂於6月6日告知偽造確診COVID-19情事，趕在翌（7）日返回保修連報到，被部隊直接移送法辦。

橋頭地院審理，被告偽為疾病，使其服役單位准予請假，據以免除請假期間之職役，影響國軍戰力之整備，念其坦承犯行，無犯罪記錄，處徒刑1年，緩刑3年，支付公庫10萬元。

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