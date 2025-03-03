網友、熟人都要防！ 2月詐騙財損逾60億元

根據打詐儀表板統計，2月仍有逾60億元詐騙財損。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/03 16:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕政府全力打詐，透過各種方式宣導民眾識詐，但仍有民眾上當受騙，根據警政署165打詐儀表板統計，上個月有遭受詐騙損失逾60億8千餘萬元，其中假投資詐騙件數及損失金額都是占比最高，警方提醒，網路交友只要談及賺錢機會、投資、信貸，就一定是詐騙，千萬不要輕易匯款或借款。

根據打詐儀表板統計，上月遭詐騙財損金額，比起1月的95億4000萬餘元有顯著減少，可能是農曆春節家人團聚相互提醒，或有其他原因，但每天仍約有2億元被歹徒捲走，昨天是228連假最後一天，有416件民眾遭受詐騙報案，損失約1億3千餘萬元。

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其中台南1位民眾，透過LINE加入好友得知投資訊息，對方慫恿購買虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，他依指示加入投資網站申請帳號，等到要提領獲利出金時卻無法出金，驚覺受騙，損失新台幣327萬元。

假投資詐騙除了透過網路，身邊周遭人也是詐騙來源，台南1位民眾透過鄰居兼多年好友、買賣未上市股票，10年間每年都交給王姓女鄰居10-30萬元左右投資股票，並全權交給對方負責，也未簽立收據，對方還說股票由她保管不會遺失不見，沒想到去年12月對方開始失去聯繫，報警才知全是一場空，前後損失168萬餘元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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