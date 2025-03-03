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    被動收取4喪家解穢紅包3400元 通霄鎮立納骨塔臨時人員判2年

    曾姓臨時人員負責通霄鎮立納骨塔懷恩堂選位、骨灰（骸）進堂受理選位登記、安置、管理等職務。（翻攝google街景）

    曾姓臨時人員負責通霄鎮立納骨塔懷恩堂選位、骨灰（骸）進堂受理選位登記、安置、管理等職務。（翻攝google街景）

    2025/03/03 16:02

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公所殯葬管理所曾姓臨時人員，為鎮立納骨塔懷恩堂管理人員，4度被動收取喪家所給的解穢紅包，金額共計3400元，被依違反貪污治罪條例送辦。苗栗地方法院審酌曾員一時失慮，致罹刑典，坦承犯行並繳回犯罪所得，判處應執行有期徒刑2年、緩刑3年。

    判決指出，曾員負責通霄鎮立納骨塔懷恩堂選位、骨灰（骸）進堂受理選位登記、安置、管理等職務，為依法令服務於地方自治團體所屬機關而具有法定職務權限之人。

    但曾員於2022年9月18日及2023年10月19日、12月16日、12月20日，因協助喪家開啟骨灰櫃及固定骨灰罈，與下班後協助開門讓喪家得以將骨灰罈入內放置，分別收取喪家所給金額600、1200、1000、600元的解穢紅包。

    案經法務部廉政署中部地區調查組偵辦，曾員被苗栗地方檢察署依涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之公務員對不違背職務之行為收受賄賂罪嫌起訴。

    苗栗地院審理，審酌曾員於通霄鎮公所擔任殯葬管理所臨時人員，本應奉公守法，廉潔自持，卻在協助4喪家開啟懷恩堂大門或固定骨灰罈時，分別收受紅包，損及公務機關聲譽及國民對於公務員執行職務廉潔性之信賴，所為實屬不該。

    惟法官念曾員並未主動向4喪家索取賄賂，而是基於民俗被動收受喪家所交付之解穢紅包，主觀惡性尚非重，所收取之金錢不多，再參以曾員無犯罪前科紀錄，且坦承犯行並有自首部分犯行，同時已繳回犯罪所得，判處應執行有期徒刑2年，予以緩刑3年，並應提供40個小時之義務勞務，及應接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束。

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