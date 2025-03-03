台灣水房「小班制」替泰越博弈網站洗錢23億 遇攻堅竟嗆：警察三小

警方攻堅涉替越南、泰國博弈網站洗錢的台灣水房。（警方提供）

2025/03/03 15:59

〔記者許國楨／台中報導〕 台中市林姓、高姓男子各自成立洗錢水房，涉分替泰國、越南博弈網站等地下金流洗錢，還化整為零，以「小班制」將水房拆分多地，每處僅有2至3名成員規避查緝，短短數月內經手不法金流高達23億，刑事局中部打擊犯罪中心去年底攻堅破門時，犯嫌竟還囂張狂嗆「警察三小」，仍難逃法網。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天說明案情指出，為防制境外不法資金，透過國內地下管道進行洗錢活動及移轉不法所得，嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪，該隊去年初獲報，台中市林姓男子（35歲）成立轉帳機房，陸續招募李姓成員擔任轉帳機手，協助泰國賭博網站經營境外賭客簽賭，利用泰國人頭帳戶入、出金洗錢犯罪。

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案經報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮後，與台中市刑大、第六分局、南投縣刑大、彰化縣員林分局等單位合組專案小組，去年11月底收網，在太平區等處機房執行搜索，查獲林姓主嫌等8人到案，查扣電腦主機、手機、TOYOTA ALPHA廂型車及LEXUS休旅車等贓證物。

經查，該集團短短兩個月間，洗錢金額高達泰銖4億8250萬餘元（折合新台幣4億6800萬餘元）；另經循線擴大調查，查出27歲高姓男子另成立洗錢機房專供越南博弈網站使用，並化整為零，將自動化轉帳機房散置中市北區、大甲區、大里區，彰化縣鹿港鎮及雲林縣崙背鄉等多處躲避查緝。

專案小組去年底對多處「小班制」機房同步攻堅，查獲高男等7人，查扣電腦主機、工作手機，洗錢金額高達越南盾1兆4407億餘元（折合新台幣逾18億4947萬餘元），而這兩個集團從中收取0.15%手續費，至少牟利超過2778萬元，全案依洗錢、賭博等罪移送台中地檢署偵辦，高男聲押獲准，林與其他共犯3萬至20萬元交保，檢方也在近日偵結起訴。

刑事局呼籲，博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利，多打著「高獲利」、「火速出金」等標語吸引民眾下注，惟相關不法金流易衍生跨境洗錢、人口販運、詐欺及暴力討債等治安問題，警方方將持續追查幕後金主，防堵犯罪集團利用地下金流牟利。

兩個水房洗錢金流逾台幣23億元。（警方提供）

警方查扣的工作手機。（警方提供）

洗錢手法以「小班制」拆分多地。（警方提供）

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