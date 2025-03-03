澎湖消防局引進救災機器人 白沙分隊操作訓練加強搶救效率

澎湖縣政府消防局引進救災機器人，協助消防人員在高危險場所救災。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/03/03 15:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕水火無情，消防人員在救災之餘，也要注意自身安全。隨著科技發展，救災機器人作為先進的救災工具，其在火場救援中的應用，不僅提高了救災效率，也有效地減少了消防員面臨的危險。澎湖縣政府消防局第二救災救護大隊白沙分隊今（3）日進行操作訓練，讓消防弟兄熟悉其特性及操作技巧，以加強救災效率。

救災機器人具備遙控移動、直線射水、水霧防護、影像回傳、紅外線熱顯像及五用氣體偵測等功能，使用紅外線熱顯像能迅速發現火點位置及五用氣體偵測能即時監測火場內的有害氣體濃度，可接近火場即時蒐集火災資訊，且掛載的砲塔具備每分鐘1500公升至3800公升的大出水量，可以環繞360度無死角的進行直線及水霧射水滅火，讓救災人員可以在遠離危險的情況下操作機器人，大幅提升消防人員在火災救援中的應對能力與效率。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，使用先進的消防救災科技裝備不僅是全球救災的趨勢，同時也是確保消防人員在高危險環境中安全執行任務的重要保障，救災機器人可有效替代消防員進入高危險區域執行搶救作業，減少人員傷亡的可能性，並能在危險環境中執行更高效的救援行動，從火災搶救到其他緊急災害搶救工作，都將能提升公共安全及保障縣民生命財產安全。

救災機器人可以穿梭危險救災現場，精準執行各項任務。（澎湖縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法