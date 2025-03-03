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    最美國民外交！ 日男環島掉鏈摔傷 雲警協助更請兒子翻譯解困

    日本旅客單車掉鏈摔傷，台西警分局巡佐林榮偉、警員吳詠智值勤巡邏相助，林員更請來休假在家且懂日語的兒子相助，順利幫他化解困難。 （圖由台西警分局提供）

    日本旅客單車掉鏈摔傷，台西警分局巡佐林榮偉、警員吳詠智值勤巡邏相助，林員更請來休假在家且懂日語的兒子相助，順利幫他化解困難。 （圖由台西警分局提供）

    2025/03/03 15:45

    〔記者李文德／雲林報導〕一名日籍男子騎自行車環島，經台17線雲林段時，單車掉鏈摔傷，蹲坐在路邊。恰好台西警分局巡佐林榮偉、警員吳詠智值勤巡邏相助，雙方因語言不通，只能比手畫腳，林員突想請來休假在家且懂日語的兒子相助，順利幫這名日本遊客化解困難，讓他體驗到「台灣最美的風景是人」。

    昨天下午林榮偉、吳詠智執行巡邏勤務，發現一名男子坐在台17線南向道路旁，因以接近傍晚當地風勢逐漸增強，便下車詢問是否需要幫助，這名男子不會說中文，經一陣比手畫腳後，才知道他來自日本，兩警員見不是辦法，吳詠智先以手機翻譯軟體與日男溝通，林榮偉則想到會說日語的兒子休假在家，便請他趕過來支援，經過雙方對談後，原本面帶愁容不知如何是好的男子，頓時笑顏逐開。

    日男表示，他好不容易克服重重困難，隻身到台灣一圓單車環島夢想，想不到騎車一半，車子「落鏈」害他自摔受傷，加上地處偏僻、語言又不通，一時不知如何是好。

    員警表示，見日男身上有輕微擦傷，車子又動不了，連絡腳踏車行趕來修理，利用修車時間也和他聊天，緩和了其緊張心情。一番感謝之後，再次踏上環島夢。

    日本旅客單車掉鏈摔傷，台西警分局巡佐林榮偉、警員吳詠智值勤巡邏相助，林員更請來休假在家且懂日語的兒子相助，順利幫他化解困難。 （圖由台西警分局提供）

    日本旅客單車掉鏈摔傷，台西警分局巡佐林榮偉、警員吳詠智值勤巡邏相助，林員更請來休假在家且懂日語的兒子相助，順利幫他化解困難。 （圖由台西警分局提供）

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