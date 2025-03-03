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    不爽上廁所被敲門起糾紛 屏東霧台爆遊客大打出手

    遊客爆發糾紛，警方到場處理。（圖由屏縣里港警分局提供）

    遊客爆發糾紛，警方到場處理。（圖由屏縣里港警分局提供）

    2025/03/03 15:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣霧台鄉在228連假最後一天傳出遊客肢體衝突，2名男子在愛玉店家上廁所時，因敲門問題爆發糾紛，最後演變成肢體衝突，造成其中1人臉部受傷，驚動警方到場處理，里港警分局今天（3日）說明，全案依傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

    該起事件發生在霧台鄉的知名店家，因連假遊客相當多，屏縣里港警分局在（2日）中午12時6分接獲報案，指該店家有2名男子發生肢體衝突，警方趕到現場時，已無打架情事。

    警方初步調查，26歲的蔡姓男子上廁所時，先是被一名遊客敲門，該名遊客敲門後就離去，後面的38歲黃姓男子帶著年幼的小孩準備上廁所，接著也敲了門，蔡男誤以為是同一個人又敲門，先是在廁所內踹門，從廁所出來後又大力甩門，把黃男的小孩嚇哭。

    這場上廁所糾紛最後衍生肢體衝突，黃男徒手往蔡男臉部揮打一拳，造成蔡男臉部受傷；有民眾還將衝突過程錄下PO網。警方訊後將全案依傷害、妨害自由等罪嫌函送屏東地方檢察署偵辦。

    里港警分局呼籲，民眾遇有糾紛應冷靜溝通、和平處理，切勿因一時衝動而做出不理性行為，以免觸法。

    連假最後一天，屏縣霧台鄉爆發遊客衝突，警方到場處理。（圖由屏縣里港警分局提供）

    連假最後一天，屏縣霧台鄉爆發遊客衝突，警方到場處理。（圖由屏縣里港警分局提供）

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