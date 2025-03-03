運毒黑吃黑被仇家追捕 彰化2男進派出所下場曝光

黃、游兩人逃到三家派出所，惟恐被仇家抓去，向警方自首運毒。（民眾提供）

2025/03/03 14:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃、游兩人受託以30萬元的代價，從泰國攜帶價值近400萬元的毒品到台灣，2人入境之後共謀「黑吃黑」，結果引發仇家追捕，家人報警稱發生「擄人勒索案」，警方在花壇一間宮廟破門，將人帶回派出所，黃、游惟恐走出派出所會遭到報復，當場向警方自首「運毒」。該案經彰化地院審理，法院判黃、游兩人2年8月徒刑，2名賴姓兄弟則被判6年及8年徒刑。

此案發生於去年7月初，黃、游兩人剛從泰國回到台灣，稍早他們接受指示，從泰國取得3條用洗面乳包裝的海洛因，估計市價近400萬元，原本他們是擔任「空中飛人」的角色，即把毒品帶回台灣交給賴姓兄弟，就可領取30萬元的「運毒費」，但兩人覬覦毒品可觀的利潤，決定當「攔路虎」、「黑吃黑」。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，黃、游回台一下飛機就手機關機，賴姓兄弟急著找他們，黃先被找到，他對賴佯稱「游被人擄走了」。賴姓兄弟押著黃尋找游男。

游男後來在員林一間網咖被找到，兩人同時被帶回花壇一處宮廟，他們被要求把毒品「吐出來」。黃則趁機打電話給其母親「我被綁走了，人在花壇某宮廟」。

花壇三家派出所員警到場發現黃、游兩人確實在宮廟內，雙方都稱「債務糾紛」，但黃、游兩人偷偷告訴警方「事情不單純」，警方遂將2人帶回派出所，但兩人進派出所後，週邊出現大批「黑衣男」且越聚越多，黃、游兩人見自己「插翅難飛」，主動承認「我們受託運毒」，並交出3條用洗面乳包裝（毛重695.11公克）的海洛因。

判決書指出，黃、游兩人運輸毒品入境後，占為己有，因其他運毒成員追討甚急，主動向員警坦承犯行而願接受裁判，符合自首要件。此案因2人自首才得以揭發，因此判處2年8月徒刑；賴兄因共同運輸毒品判處6年徒刑，賴弟因之前觸犯槍砲彈藥刀械管制條例，5年內再犯，應加重其刑，判處8年徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法