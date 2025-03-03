疑害怕落跑......台61線雲林段貨車自撞火燒車駕駛越籍移工找到了

台61線快速道路口湖路段昨發生小貨車自撞燃燒事故，造成1死1傷。（北港警分局提供）

2025/03/03 14:53

〔記者李文德／雲林報導〕台61線快速道路昨（2）日下午發生自撞火燒車事故，釀成1死1傷事故。39歲越南籍移工駕駛「阿咖」，疑因害怕逾期居留而逃離。北港警分局循線追查4個小時在四湖鄉將他查緝到案，警詢後依遺棄致死、肇事逃逸致人死傷等罪嫌，移請臺灣雲林地方檢察署偵辦。

昨下午5點左右，雲林口湖鄉青蚶村台61線北上245.2公里處，發生一輛小貨車自撞火燒車意外。消防局獲報後立即趕往現場灌救，約30分鐘搶救。警消清理現場時，發現副駕駛座有具男焦屍，而開車駕駛卻不知去向。

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現場目擊者表示，小貨車尚未起火燃燒前，「曾看到有人下車。」；警方極為重視，立即封鎖現場展開調查，並調閱監視器、行車紀錄器循線追查駕駛行蹤。晚間9點左右，由口湖分駐所長陳智偉率隊到四湖鄉一處鄉間小路逮捕越籍男子「阿咖」，當時他受傷滿身血跡，先將他送醫後再帶回。

警方查出，阿咖2023年持觀光簽證來台，現逾期居留打工，目前居住於台西鄉，平時被雇用採收海產賺取生活費。事發當下他駕駛小貨車從台南市北返，想不到釀成意外。

據了解，「阿咖」沒有汽車駕照，發生自撞事故後，車子冒出濃煙起火燃燒，讓他無法靠近，疑因害怕自己逾期居留加上無照行駛關係，事發後攔了一輛汽車離開，不敢返回住處及醫院就醫，只能四處藏匿。而副駕駛男子與他為同鄉，但因身上無相關證件，仍待警方查明身分。而小貨車也稱是透過同鄉友人借到。

北港警分局表示，詢後將他以過失致死、遺棄致死、肇事逃逸致人死等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

城邦法律事務所長吳文城律師表示，所涉三罪想像競合，以最重的過失致死罪論處，可處以1年以上至7年以下有期徒刑。

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