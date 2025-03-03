開車忽快忽慢被警攔 女子藏大量海洛因、安毒送辦

警方瞥見盧女包包內不明粉末，經快篩果然是海洛因。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/03 14:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕盧姓女子昨凌晨開車行經新北市板橋區，她開車忽快忽慢還一邊使用手機，被巡邏員警發現並攔查。期間盧女問東答西、四肢顫抖，明顯有異，進一步搜查發現，盧女車上藏有大量毒品，包含海洛因、安非他命、大麻、喪屍菸彈等琳瑯滿目，警方隨機將逮捕，並依法送辦。

據悉，盧女開車行經板橋區民族路、民權路口，被板橋警分局板橋派出所的巡邏警力發現車速非常不穩定，忽快忽慢，於是上前攔停盤查。盧女開車窗受檢，渾身顫抖不只還語無倫次，車上飄出毒品特有的氣味，警方馬上提高警覺，並發現盧女包包有不明粉末，經過簡易毒品快篩，果然呈陽性。

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警方隨即逮捕盧女，搜查車內發現海洛因11包、安非他命17包、大麻2包、卡西酮6包、依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯菸油3罐，並查扣磅秤2台、分裝袋3包及iPhone手機1支，研判盧嫌可能涉及毒品販賣。

盧女向警方否認販毒，堅稱這些毒品是自己要施用的，沒有販賣或轉讓，警詢後，依毒品罪嫌將盧女移送法辦。板橋警分局強調，將持續加強巡邏與查緝，嚴防毒品危害社會，以維護市民安全與社會治安。

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警方在盧女車上扣回海洛因、安毒、依託咪酯等各式違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

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