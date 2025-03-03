為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    開車忽快忽慢被警攔 女子藏大量海洛因、安毒送辦

    警方瞥見盧女包包內不明粉末，經快篩果然是海洛因。（記者徐聖倫翻攝）

    警方瞥見盧女包包內不明粉末，經快篩果然是海洛因。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/03/03 14:21

    〔記者徐聖倫／新北報導〕盧姓女子昨凌晨開車行經新北市板橋區，她開車忽快忽慢還一邊使用手機，被巡邏員警發現並攔查。期間盧女問東答西、四肢顫抖，明顯有異，進一步搜查發現，盧女車上藏有大量毒品，包含海洛因、安非他命、大麻、喪屍菸彈等琳瑯滿目，警方隨機將逮捕，並依法送辦。

    據悉，盧女開車行經板橋區民族路、民權路口，被板橋警分局板橋派出所的巡邏警力發現車速非常不穩定，忽快忽慢，於是上前攔停盤查。盧女開車窗受檢，渾身顫抖不只還語無倫次，車上飄出毒品特有的氣味，警方馬上提高警覺，並發現盧女包包有不明粉末，經過簡易毒品快篩，果然呈陽性。

    警方隨即逮捕盧女，搜查車內發現海洛因11包、安非他命17包、大麻2包、卡西酮6包、依托咪酯菸彈9顆、依托咪酯菸油3罐，並查扣磅秤2台、分裝袋3包及iPhone手機1支，研判盧嫌可能涉及毒品販賣。

    盧女向警方否認販毒，堅稱這些毒品是自己要施用的，沒有販賣或轉讓，警詢後，依毒品罪嫌將盧女移送法辦。板橋警分局強調，將持續加強巡邏與查緝，嚴防毒品危害社會，以維護市民安全與社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在盧女車上扣回海洛因、安毒、依託咪酯等各式違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在盧女車上扣回海洛因、安毒、依託咪酯等各式違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播