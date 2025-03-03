市價40萬重機遭YouBike擊落車主氣炸上網「緝兇」高中生出面認了

紅牌重機停在停車格內無端被撞。（民眾提供）

2025/03/03 14:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄭姓男子昨將新車要價近40萬紅牌重機停在路邊停車格內，取車時發現車身受損報警調閱監視器，發現是1名騎士騎乘YouBike經過時不慎撞倒，扶起重機卻逕自離開，鄭男氣炸網痛罵「緝兇」，經查，肇逃騎士是一名高中生，今天上午已主動到案說明，雖不構成道交條例法規，仍需負起民事賠償責任。

警方指出，鄭男的本田紅牌重機停在西屯區西屯路三段的路邊停車格內，昨天下午取車時，發現機車有移動跡象且受損，調閱監視器後發現事故過程，原來是當天上午7時9分，1名男子沿著路邊騎乘YouBike經過時，突然向右偏撞上重機，騎士連人帶車壓在重機上，導致重機倒在停車格內，騎士起身扶起重機後隨即離去。

請繼續往下閱讀...

鄭男隨即報警並將畫面上傳網路，尋求網友協助提供行車紀錄器畫面，以追查肇事者並在貼文中痛批：「撞到了還跑掉，這種行為不可取！」要求YouBike男看到貼文自行和他聯絡，或請民眾提供線索，警方也調閱監視器後，發現肇事騎士當時沿著西屯路三段外側車道往福林路方向行駛，行經該處時釀禍。

經查，肇事者是一名高三男生，昨天一撞造成右手無名指擦傷，今天上午在媽媽陪同下到案說明，表示當天趁228連假最後一天，與同學相約要去看電影，途中行經該路段因下坡不熟悉路況，才會越騎越偏失控，連人帶車撞上重機，原以為扶起機車就沒事，沒想到昨晚同學告知車主已在網路緝凶。

他嚇得向父母告知原因，並在今天請假到交通分隊說明；警方表示，腳踏車不屬動力交通工具，撞到路邊車輛逕自離去，並不構成《道路交通管理處罰條例》第62條規定的肇事逃逸，但仍需負起民事賠償責任，後續由當事人與對造人聯繫車損賠償事宜。

鄭姓車主將肇事者照片貼在臉書社團「緝兇」。（擷自「爆廢公社」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法