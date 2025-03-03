流浪漢死在頂加半年 被發現已成白骨

新店寶宏路某公寓潘姓民眾發現流浪漢死在頂加成白骨。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/03 13:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店區寶宏路某公寓頂加驚見白骨！公寓住戶潘姓男子前日因為家中漏水，於是上樓查看，不料在5樓頂加見到1具白骨。經過調查，原來是以前該戶曾經租客，退租後居無定所，不定時會偷跑來這裡遮風擋雨。警方表示，現場沒有他殺跡象，初步推斷為因病死亡，詳細死因仍待釐清。

據了解，前日潘男因為家中漏水問題，上頂樓查看到底出了什麼問題，沒想到在頂加住戶外的露台發現1具白骨，嚇得他趕緊報案。警方到場調查，經白骨身上殘留的衣物，與附近住戶說法，這具遺體應該是以前頂加的59歲租客劉姓男子。

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房東表示，劉男在退租後即居無定所成了流浪漢，但不時會偷跑回來躲在露台遮風避雨，定期來查看若有發現他就會將他趕走。而這半年來，因為與外籍移工現租客租約產生糾紛，房屋就一直空在那兒，也沒有時間來查看，沒想到發生這種憾事。

警方調查，遺體死亡時間太久無法推斷，就現場留下的衣物、房東與住戶證詞等，推斷就是劉男無誤；而現場沒有打鬥痕跡，初步排除他殺，詳細死亡原因仍待檢警相驗後釐清，目前已聯繫上劉男的弟弟前來處理他的身後事。至於為何成白骨都沒人發現，警方推估可能頂樓通風良好，導致附近住戶都沒嗅到屍臭，導致都沒人發現。

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