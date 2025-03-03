開車門來不及求救！台中男陳屍奧迪休旅車2天 妻要報案接獲噩耗

白色奧迪休旅車停放該處超過50小時。（民眾提供）

2025/03/03 12:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區發生一起憾事，有多項慢性疾病的廖姓男子2月28日下午駕車外出時，疑突感身體不適緊急違停路旁，準備開門下車求救時卻來不及就昏厥倒在駕駛座，車輛違停超過兩日後才被路人發現報警，救護人員到場確認廖男已明顯死亡，初步排除外力介入，確切死因仍待進一步相驗。

2日下午，張姓男子前往西屯區長安路一段某停車場取車時，發現一輛白色奧迪Q5休旅車違停紅線，由於車門僅輕掩未關上，直覺異常上前查看，赫見駕駛座一名男子倒臥不動，驚覺事態不對，立刻報案求助，警方與救護人員到場後，確認男子已明顯死亡，查出死者為63歲的廖姓男子。

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經查，廖男自2月28日下午2時許便將車輛停在該處，當時疑因身體突發不適，緊急違停紅線後準備開門下車求救，不料才剛開車門，便瞬間失去意識倒臥駕駛座，導致無人發現最終不幸身亡，據悉，廖男患有高血壓、心臟病及糖尿病等慢性疾病，須每日施打胰島素治療。

而廖男平時有出門習慣，228當天出門後卻未歸，廖妻心急如焚打電話給丈夫未果，再打給親戚、好友，也無人知道廖男行蹤，廖妻原準備要在昨天報案協尋，未料卻先接到警方來電通知丈夫已經死亡噩耗，悲慟欲絕；據了解，死者從住家離開後至事發地因身體不適，未能及時發現送醫，初步排除外力所致，確切死因仍待進一步調查釐清。

廖姓車主被發現陳屍車內。（民眾提供）

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