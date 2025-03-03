原民持獵槍射殺鄰居狗 不處行政罰改依非法持有獵槍罪判刑

原住民被查到持有獵槍是行政罰，但用在祭儀、狩獵以外即觸法。此為獵槍示意照，與本新聞無關。（資料照）

2025/03/03 12:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鄰居的狗咬傷愛犬，南投1男子持非制式獵槍射死鄰居的狗，原本原住民持獵槍被查到僅行政罰，惟獵槍用在祭儀、狩獵之外用途即違法，南投地院法官依非法持有獵槍罪名判刑1年9月，併科罰金20萬元，考量其中低收入戶、坦承犯行，宣告緩刑3年，但要公益捐5萬元，提供義務勞務120小時。

南投縣1名汪姓原住民，去年3月16日下午，因為鄰居的狗咬傷自己飼養的狗，持有列管的非制式獵槍，射擊鄰居飼養的狗，致該犬隻死亡。警方接獲鄰居報案前來處理，扣得獵槍、紅外線瞄準器、喜得釘彈殼等物，並將汪男移送法辦。

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南投地院法官認為，依據槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、其主要組成零件或彈藥，處新台幣2千元以上2萬元以下罰鍰。該行政罰是考量原住民使用獵槍有其文化、生活上之需要，基於保障原住民基本權利及多元文化加以容忍。

惟若自製獵槍使用溢出文化上或生活上工具範圍，甚且有不法用途者，即具違法性。汪男之舉已觸犯槍砲彈藥刀械管制條例的「非法持有非制式獵槍罪」、動物保護法的「不得任意宰殺動物罪」，因汪男以一行為，同時觸犯2罪名，為想像競合犯，以較重之非法持有非制式獵槍罪論處。判處有期徒刑1年9月，併科罰金20萬元。

法官審酌，汪男素行良好，坦承犯行，為中低收入戶，宣告緩刑3年，以啟自新。但要向公庫支付5萬元，並提供120小時義務勞務。

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