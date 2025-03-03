不滿船員勞健保中斷 工會理事長恐嚇帶汽油彈毀掉勞動部被起訴

中鋼運通工會百名船員去年10月赴勞動部抗議，場面火爆。（資料照，中鋼運通工會提供）

2025/03/03 12:09

〔記者吳昇儒／台北報導〕中鋼運通公司企業工會理事長王慶宏因帶領失業船員爭取勞健保權益未果，竟於去年10月9日中午前往勞動部前，揚言再來第二次要帶汽油彈埋伏在廁所，並保證會看到一個炸毀掉的勞動部等語。因而被告發違法，台北地檢署認為王慶宏涉犯恐嚇公眾罪，今依法起訴。

去年7月底，中鋼運通公司中斷台灣船員的勞、健保，也不派在岸船員上船工作，導致逾三百個家庭頓時陷入困境，工會向勞動部檢舉表示，中運與船員間的勞動契約，應屬不定期契約，公司片面斷保已經違法。

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中運公司隨即發出聲明反駁指出，國內外航商與國際船員普遍簽訂的是雇傭契約，採「定期契約」，主要是源自海勤人員的工作特性、國際公約以及航運界的慣例。公司依照國內船員及國際公約規範，與聘僱船員簽署定期雇傭契約，契約期間有為船員投保勞、健保，和國內其他航商作法一致。

中鋼運通工會理事長王慶宏與員工便於去年10月9日，前往勞動部抗議，呼籲時任勞動部長何佩珊出面，認定船員就是不定期契約。

檢警調查，王慶宏於案發當日帶著船員前往勞動部陳情，並稱「希望我們的部長不要讓我們來第二次，再來第二次，我帶頭到廁所埋伏……身上帶汽油彈，不讓我的弟兄吃飯，你也不要吃，我保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部」等語，台北地檢署偵辦後，認定王慶宏行為涉嫌恐嚇公眾，已危害公安，今日偵結，依法起訴。

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