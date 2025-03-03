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    首頁　>　社會

    花蓮貧困夫妻棲身台東土地公廟吃泡麵 警伸援助返老家

    來自花蓮的民眾陷困境暫棲台東的土地公廟，成功分局都歷派出所副所長廖新義伸援。（記者黃明堂翻攝）

    來自花蓮的民眾陷困境暫棲台東的土地公廟，成功分局都歷派出所副所長廖新義伸援。（記者黃明堂翻攝）

    2025/03/03 11:54

    〔記者黃明堂／台東報導〕一對來自花蓮的夫婦騎機車自花蓮行經台東找工作但四處碰壁，暫棲身於成功鎮隧道口福德正神廟內，台東縣警察局成功分局都歷派出所接獲縣府社會處轉報，副所長廖新義自掏腰包提供1000元現金，協助他們解決燃眉之急，讓這對夫妻能夠順利返回花蓮老家。

    警方表示，這對來自花蓮縣新城鄉的夫妻因親友拒絕提供援助，加上身體不佳且重大傷病卡及身心障礙手冊遺失，使他們陷入困境。兩人身上僅剩200元，機車也因缺油無法騎乘，只能靠泡麵維生，急需社會援助。

    都歷派出所接獲通報後立即派員前往瞭解情況。經查證，這對夫妻實處於困難情況，無家可歸且生活物資匱乏。對於這對流落他鄉的夫妻，派出所人員深感同情，立即展開人道救援行動。警方不僅提供了一大箱餅乾零食解決他們的飢餓問題，更幫助加滿機車油料，解決他們的交通困境。面對這如此的困境，副所長廖新義更展現警察的溫情，自掏腰包提供1000元現金，協助他們解決燃眉之急，讓這對夫妻能夠順利返回花蓮老家。

    成功分局分局長龔士哲表示，警察工作不僅限於治安與交通維護，更重要的是秉持「為民服務」的精神，及時伸出援手幫助弱勢群體。雖然警方資源有限，但面對急難民眾，仍願盡一己之力提供必要協助。

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