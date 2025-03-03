北市街頭11輛機車接連被推倒 竟是無業男失意亂推車洩憤

警方調閱監視器畫面發現機車被人推倒。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/03 11:45

〔記者王冠仁／台北報導〕無業的51歲周姓男子，近來因為經濟壓力大、生活不順導致心情不好，居然在昨天凌晨時刻，連續胡亂推倒台北市羅斯福路三段附近路旁停放的機車，共導致1輛黃牌重機與10輛普通重型機車傾倒、損壞。警方火速追查，在案發後12小時內循線逮到仍在路上逛大街的周男，並將他依毀損罪嫌送辦。

北市警大安分局羅斯福路派出所昨天凌晨時刻接獲報案，民眾聲稱在羅斯福路三段沿線，有多輛停放在路旁的機車被人推倒。警方獲報到場勘查，發現有一輛黃牌重機及10部普通重型機車共計11部車輛傾倒，機車的後照鏡、排氣管、車殼等處毀損，警方立即蒐證並逐一通知車主確認車損後到派出所進行報案。

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警方事後調閱監視器畫面釐清機車傾倒原因，赫然發現這些機車都是被一名男子刻意推倒，且該名男子在前、後持續於羅斯福路、新生南路、和平東路等處徘徊遊蕩。

警方懷疑該名男子極有可能再次犯案，於是加派警力在周邊路段攔查，根據監視器畫面中該名男子的衣著特徵，在昨天中午於街頭攔查到涉案的周姓男子。

據悉，周承認自己推倒機車，還說因為近來生活不順、心情不好，才會推機車洩憤。

大安分局強調，會持續於各公共場所加強臨檢及路檢盤查作為，防制各類不法犯罪發生，對於違序違法情事絕對依法究辦；若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，應立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。

機車被周男推倒造成車損。（記者王冠仁翻攝）

機車被周男推倒造成車損。（記者王冠仁翻攝）

機車被周男推倒。（記者王冠仁翻攝）

機車被周男推倒。（記者王冠仁翻攝）

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