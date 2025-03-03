求歡遭拒酒客惱羞成怒7刀砍死酒店女公關 判無期定讞

57歲男子陳冠霖去年3月至台北市某酒店欲帶29歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒持水果刀砍殺張女7刀，張女中刀倒地後，他竟跨坐在她身上指侵，張女傷重不治；一審台北地院國民法官法庭將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身；二審、三審皆維持原判定讞。（資料照）

2025/03/03 11:29

〔記者張文川／台北報導〕57歲男子陳冠霖，去年3月至台北市某酒店欲帶29歲張姓女公關出場遭拒，惱羞成怒持水果刀砍殺張女7刀，張女中刀倒地後，他竟跨坐在她身上指侵，張女傷重不治；一審台北地院國民法官法庭認定手指未插入性侵，依加重強制猥褻故意殺人罪，將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身；二審、三審皆維持原判定讞。

判決指出，2024年3月2日晚間6時許，無業的陳男獨自前往中山區某酒店喝酒，至晚間10時半張女上班後，陳男點檯張女陪酒，喝到隔日清晨8時許，陳男想帶張女出場遭拒，二人在包廂劇烈爭吵，服務人員聽到後進入查看，驚見張女倒臥廁所，頸部、腹部及胸部有多處穿刺傷，血流如注。

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陳男行兇後，不顧張女傷勢嚴重，竟打赤膊跨坐在張女身上吮胸、指侵私處，直到服務人員進入才停手，張女被送醫後因失血過多、傷勢過重不治。

一審台北地院由國民法庭審理，陳男坦承殺人，否認攜帶兇器強制猥褻，辯稱案發時因憂鬱症、酒醉致辨識能力顯著降低。

國民法庭不採信，認定陳男手指未侵入被害人私處，認定為強制猥褻，依「攜帶兇器強制猥褻而故意殺人罪」論罪。

台北醫學大學精神鑑定認定陳男當時精神狀況並無異常，為衝動情緒下的「表達性攻擊行為」，與智識、精神疾病無關，不適用減刑規定。

經審酌犯罪情狀及動機，犯案手段惡性重大，危害至鉅，且偵審期間一再翻異其詞，未和解也未積極尋求補償，未獲宥恕，量處無期徒刑，褫奪公權終身。

二審高等法院維持一審判決，最高法院亦駁回陳男上訴，全案定讞。

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