為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「加料菸」飄異味 他把自己送進警局

    警方比對K菸蒂與林男身上的香菸品牌，兩者完全相符。（圖由警方提供）

    警方比對K菸蒂與林男身上的香菸品牌，兩者完全相符。（圖由警方提供）

    2025/03/03 10:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子前天到西區百貨公司大啖「海底撈」火鍋後，獨自跑到停車場吞雲吐霧，打算享受飯後一根菸，快樂似神仙的快感，沒想到香菸「加料」過頭飄出陣陣異味，引起巡經員警注意盤查，結果一查發現他抽的是K菸當場逮人，警詢後依法移送裁處，得面臨罰鍰及毒品危害講習命運。

    台中市第一分局公益派出所員警，當晚巡經美村路上某停車場時，發現24歲林男獨自抽菸，行為雖然尋常但空氣中卻飄來陣陣異味，然而當員警接近時，林男突神色驟變，手忙腳亂地將菸蒂丟進水坑，舉動異常可疑，警方上前盤查，林男嘴硬否認抽菸，卻忽略了「犯罪現場」就在腳邊，水坑裡的菸蒂還在冒煙。

    更糗的是，警方一聞便嗅出異樣，林男手上殘留的氣味，正是K菸的特殊味道，進一步比對菸蒂與林男身上的香菸品牌，果不其然，兩者完全相符，加上當時停車場內無其他人，讓林男謊言不攻自破，警方立即撿起菸蒂進行毒品檢測，果然呈現第三級毒品K他命陽性反應，證實林男剛剛施用了毒品。

    經查，林男稍早剛在附近百貨公司內的海底撈火鍋店大快朵頤，飯後獨自至停車場內抽菸，未料因一時心存僥倖，結果自投羅網，成了「現行犯」，全案警詢後，依《毒品危害防制條例》函請市警局裁處。

    第一分局長尤啓南提醒民眾，無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並應接受4至8小時的毒品危害講習，毒品危害無所不在，唯有遠離毒品，才能真正保護自己與社會安全。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播