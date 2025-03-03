「加料菸」飄異味 他把自己送進警局

警方比對K菸蒂與林男身上的香菸品牌，兩者完全相符。（圖由警方提供）

2025/03/03 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子前天到西區百貨公司大啖「海底撈」火鍋後，獨自跑到停車場吞雲吐霧，打算享受飯後一根菸，快樂似神仙的快感，沒想到香菸「加料」過頭飄出陣陣異味，引起巡經員警注意盤查，結果一查發現他抽的是K菸當場逮人，警詢後依法移送裁處，得面臨罰鍰及毒品危害講習命運。

台中市第一分局公益派出所員警，當晚巡經美村路上某停車場時，發現24歲林男獨自抽菸，行為雖然尋常但空氣中卻飄來陣陣異味，然而當員警接近時，林男突神色驟變，手忙腳亂地將菸蒂丟進水坑，舉動異常可疑，警方上前盤查，林男嘴硬否認抽菸，卻忽略了「犯罪現場」就在腳邊，水坑裡的菸蒂還在冒煙。

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更糗的是，警方一聞便嗅出異樣，林男手上殘留的氣味，正是K菸的特殊味道，進一步比對菸蒂與林男身上的香菸品牌，果不其然，兩者完全相符，加上當時停車場內無其他人，讓林男謊言不攻自破，警方立即撿起菸蒂進行毒品檢測，果然呈現第三級毒品K他命陽性反應，證實林男剛剛施用了毒品。

經查，林男稍早剛在附近百貨公司內的海底撈火鍋店大快朵頤，飯後獨自至停車場內抽菸，未料因一時心存僥倖，結果自投羅網，成了「現行犯」，全案警詢後，依《毒品危害防制條例》函請市警局裁處。

第一分局長尤啓南提醒民眾，無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並應接受4至8小時的毒品危害講習，毒品危害無所不在，唯有遠離毒品，才能真正保護自己與社會安全。

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