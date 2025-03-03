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    首頁　>　社會

    人呢？轎車撞斷電桿、變電箱 駕駛竟詭異消失

    轎車撞斷電桿、變電箱，最後停在上百米遠的分隔島上，車頭嚴重受損。（警方提供）

    轎車撞斷電桿、變電箱，最後停在上百米遠的分隔島上，車頭嚴重受損。（警方提供）

    2025/03/03 09:25

    〔記者湯世名／彰化報導〕人呢？1輛轎車今天（3日）凌晨行經彰化縣秀水鄉彰鹿路時，突然失控撞斷電線桿、變電箱，整輛車往前衝上百米後橫跨在中央分隔島上，現場一片狼藉，消防局據報派員趕往現場搶救，赫然發現駕駛竟詭異消失，警方則根據車號通知車主到案說明，不排除有酒駕或其他行為肇禍。

    彰化縣消防局今天凌晨2點接獲民眾報案指出，秀水鄉彰鹿路252號前發生嚴重事故，消防局派員趕往現場，鹿港警分局員警也趕往現場處理。相關人員趕抵現場時，發現路邊有撞斷的電線桿、變電箱及許多車體零件，肇事車輛則在上百公尺遠的分隔島上。

    相關人員勘查，卻發現該輛轎車上空無一人，轎車右前及前車頭、右側車門受損，右前車輪脫落；肇事現場一片狼藉，唯獨不見車上乘員。警方指出，由於該路段無監視器，已根據車號通知車主到案，以釐清事故發生原因。

    路旁電桿、變電箱都被轎車撞斷，轎車停在上百米遠的分隔島上，現場一片狼藉。（警方提供）

    路旁電桿、變電箱都被轎車撞斷，轎車停在上百米遠的分隔島上，現場一片狼藉。（警方提供）

    轎車撞斷電桿、變電箱，最後停在上百米遠的分隔島上，車內卻空無一人。（警方提供）

    轎車撞斷電桿、變電箱，最後停在上百米遠的分隔島上，車內卻空無一人。（警方提供）

    轎車撞斷電桿、變電箱，最後停在上百米遠的分隔島上。（警方提供）

    轎車撞斷電桿、變電箱，最後停在上百米遠的分隔島上。（警方提供）

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