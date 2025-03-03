妙齡女混酒醉倒遭2男撿屍 醒來赤裸、下體痛才知受害

情境照

2025/03/03 07:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓男子與友人，2022年底在豐原一家KTV幫朋友慶生，當晚到場的女子「小芬」（化名）因混酒喝太多當場嘔吐，小芬的范姓友人請王男和友人協助處理，沒想到兩人將她帶到飯店，竟趁她不省人事先後性侵得逞，小芬直到隔天醒來發現下體疼痛才知遭性侵向警方報案，王男在台中地院審理時坦承犯行，依乘機性交罪判處3年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，王姓男子和一名男性友人，2022年12月23日晚上10點多，在豐原一家KTV幫朋友慶生，「小芬」當晚也到場，混酒喝了葡萄酒、高粱、啤酒、威士忌等酒類，不勝酒力嘔吐在包廂內及自己身上，小芬的范姓友人請王男等2人協助處理。

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王男和男友人請另一名楊姓男子載兩人和小芬前往一家飯店休息，楊男隨後就離開，王男和友人將小芬攙扶進入房間，兩人見小芬醉得不省人事起歹念，由王男脫掉小芬全身的衣褲性侵及口交得逞，接著換王男的友人，也對小芬性侵及肛交，小芬直到酒醒後發現全身赤裸，始發現遭人性侵並報警處理。

小芬在審理時表示，印象中自己有躺在床上，有感覺到有人在拉她的裙子，還記得有人撫摸、親吻她的胸部，也有感覺有人用舌頭舔她下體，迷迷糊糊中有感到下體疼痛，但沒印象是誰對她性侵或口交。

王男在台中地院審理時，坦承有性侵小芬，小芬也有幫他口交，不過沒有對小芬肛交，法官審酌他坦承犯行，且雖已與小芬調解成立，不過還未依約履行調解內容的犯後態度，依乘機性交罪判刑3年6月，可上訴。

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