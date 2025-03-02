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    台東傳當街砍人 警方搜索逮捕遊民、未見刀械

    涉嫌揚言砍人的遊民剛被警方帶入偵訊。（記者劉人瑋攝）

    涉嫌揚言砍人的遊民剛被警方帶入偵訊。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/02 21:46

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東晚間8時許傳出當街砍人事件，民眾以行車記錄器拍下雙方衝突，一名腳踏車騎士與一群機車騎士發生口角，正要追打機車騎士時，被其中一輛機車撞飛。目擊者宣稱看到刀械，但目前警方已尋獲腳踏車騎士，但未發現刀械。

    被撞的疑似是鍾姓遊民，日前才因和人衝突被逮，目前正接受警方偵訊。而撞倒他的女性機車騎士，警方仍在找尋當中。

    民眾Po網影片中，正在騎車的鍾某已和騎士發生口角，待他停好車走上前，2輛機車已騎走，鍾某正準備攔截最後一輛機車卻被撞飛。拍攝民眾在翻拍影片時說下：「他（鍾某）準備拿刀砍別人」。

    附近民眾表示，當時有人還稱「來啊！有種打我！就在這裡！」然後走向一旁超商門口，打算透過超商監視器錄下過程。但超商則表示，並沒有錄下。而據聞鍾某2星期前才剛出獄。鍾某對警方坦言，先前與撞自己的女騎士有糾紛，雙方因此口角。

    警方目前初步調查，鍾某被發現時並沒有刀械。詳細案情仍在釐清。由於鍾某事跡斑斑，得知此事的民眾也走到派出所查看，民眾嘆道：「可能抓進地檢署就馬上被放出來，也沒有單位願意關他，沒多久就在街頭相見」。

    警方將鍾某腳踏車牽入所內。（記者劉人瑋攝）

    警方將鍾某腳踏車牽入所內。（記者劉人瑋攝）

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