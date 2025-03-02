台61火燒車 副駕葬身火海 駕駛脫困卻失蹤

台61快速道路口湖路段下午自撞火燒車事故，小貨車燒得只剩下骨架。（民眾提供）

2025/03/02 20:56

〔記者李文德／雲林報導〕台61線快速道路口湖路段今（2）日下午5點左右，一輛小貨車自撞燃燒，造成副駕駛座男子葬身火窟。據了解，該名死者已被燒得焦黑，明顯死亡，其頭部還靠在車外，研判曾要逃生。而及時逃離現場的司機，第一時間已經離開現場，現警方正循線了解中。

今下午5點左右，一輛載著撈蛤機的小貨車，行駛於快速道路一路北上，行經口湖休息站匝道口不遠處，車輛因不明原因自撞後起火燃燒，造成副駕男子橫死。

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據現場目擊者表示，當下聽到一聲「碰！」的巨響，隨後看到小貨車在車道上盤旋好幾圈後，就撞自內側護欄，隨後車輛開始冒出陣陣，過沒多久就看到有人下車，不久車輛就燃燒起來。

雲林縣消防局下午5點3分獲報，派出3車5名人員前往搶救，5點31分火勢順利撲滅。整輛小貨車已被燒得只剩骨架，而消防人員在車子右側副駕駛座，發現一具燒得焦黑已明顯死亡的男屍，其頭部伸出車窗外。根據車子撞情形，可能在車輛正要下匝道時，轉彎不到撞到路口外車道後，再急彎到內側車道，車輛失控後，撞上內側護欄而釀禍。

警方及消防人員在清理完現場後，並未發現開車的司機。據目擊民眾指出，看見時就只看到車內被燒死的男子，另名駕駛則不見蹤影。警方表示，正調閱監視器，試圖追查司機去向。

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