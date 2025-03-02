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    竹縣新埔垃圾場火警3清潔車毀損 初判鄰近公墓燒紙錢釀災

    新竹縣新埔鎮公所垃圾處理場今（2）日下午3點許發生火警，2輛清潔車全毀、1輛半毀，公所初步研判是民眾於緊公墓焚燒紙錢延燒釀災。（新埔鎮公所提供）

    新竹縣新埔鎮公所垃圾處理場今（2）日下午3點許發生火警，2輛清潔車全毀、1輛半毀，公所初步研判是民眾於緊公墓焚燒紙錢延燒釀災。（新埔鎮公所提供）

    2025/03/02 19:01

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮公所垃圾處理場今（2）日下午3點許發生火警，不但暫置垃圾起火燃燒，更有2輛清潔車全毀、1輛半毀，公所初步研判起火原因，竟然是民眾於緊鄰的示範公墓焚燒紙錢失火，風勢波及垃圾場所致；消防局表示，確切的火警原因，已派火調人員現場採證、釐清。

    新埔鎮長陳英樓表示，公所今天下午3點10分接獲垃圾場火警通知後，立即派遣清潔隊人員協助消防分隊滅火，目前火警已控制。初步研判係因下午2點民眾在示範公墓掃墓，焚燒紙錢造成火災，風勢波及垃圾場，導致暫置垃圾起火燃燒，2輛清潔車全毀、1輛半毀，鄰近納骨塔未受波及，現場無人員受傷。

    陳英樓說，全毀的清潔車為執行垃圾轉運車輛、半毀的清潔車為備援車輛平時無執行勤務，明日垃圾收運不受影響，可正常收運。公所將向環保局爭取清潔車支援。並再次呼籲，掃墓期間心誠則靈，焚燒紙錢請注意安全，勿釀成火災事件。

    新竹縣新埔鎮公所垃圾處理場火警造成2輛清潔車全毀、1輛半毀，鎮長陳英樓（左）現場了解搶救情形。（新埔鎮公所提供）

    新竹縣新埔鎮公所垃圾處理場火警造成2輛清潔車全毀、1輛半毀，鎮長陳英樓（左）現場了解搶救情形。（新埔鎮公所提供）

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