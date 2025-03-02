為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南13歲國中男生猝死疑遭霸凌餵毒？ 南檢明解剖加快檢驗

    台南市府副市長葉澤山（右二）偕教育局長、警分局長與國中校長於28日開記者會說明對猝死國中男學生的輔導處遇作為。（資料照，台南市府提供）

    台南市府副市長葉澤山（右二）偕教育局長、警分局長與國中校長於28日開記者會說明對猝死國中男學生的輔導處遇作為。（資料照，台南市府提供）

    2025/03/02 16:03

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名13歲國中男學生於今年2月24日突然痙攣猝死，死者母親在臉書po文指醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，死因不明，並懷疑兒子在校遭同學霸凌餵毒，引發社會譁然。台南地檢署為查明該國中生確切死因，將於明（3）日進行相驗解剖，由法醫師做剖驗；檢方表示，會請法醫師加快完成解剖鑑定報告，早日釐清是否生前有遭餵毒的情事。

    據了解，這名猝逝的國中男生，其母親近日在臉書po文控訴2月24日凌晨3點多兒子突然發生痙攣，立刻送到醫院急診，但仍於當天上午8點多宣告不治，死亡原因不明，由司法進行解剖相驗。但醫院醫師為兒子抽血檢驗時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應；且有其他學生出面指證，其兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所內強迫餵食毒品咖啡包，死者母親驚呼這個社會太恐怖了，居然兒子還被餵毒。

    事件曝光後震驚國內社會，校方緊急發布幾點聲明、強調該名學生從20日起就請假在家休息，導師於21日還陪學生就診，原訂24日要回診，沒想到24日凌晨，男學生卻因身體不適，送醫後不幸去世，對此深感哀痛，校方已主動完成校安與社政通報，同時依規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查。

    學校說，會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要多予穿鑿附會；也希望司法單位能早日查明釐清案情真相。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播