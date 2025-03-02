彰化前縣議員洪柏葳淪詐騙車手 判刑1年5月

前彰化縣議員洪柏葳淪詐騙車手。（資料照）

2025/03/02 16:06

〔記者張文川／台北報導〕36歲彰化縣無黨籍前縣議員洪柏葳，任內因數度爆桃色糾紛而退出政壇，去年11月中旬新北市新店分局警方在偵辦一起假投資詐欺案時，發現洪柏葳竟是該案的車手，當場逮捕洪柏葳，並查出他同日也在南投收取贓款，台北地檢署起訴；台北地院審理後，依加重詐欺既遂、未遂2罪，將他判處1年5月徒刑。可上訴。

洪柏葳出身政治世家，父親曾任彰化市民代表，他自己於2018年當選彰化縣第19屆縣議員，不久後卻爆出瞞著孕妻去上酒店，與酒店女子親熱的桃色糾紛，之後又被第2任妻子爆料勾搭理容KTV女服務生，洪隨後逐漸淡出政壇，未料如今淪為車手。

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警方調查，新店70歲劉姓婦人去年11月15日報案指稱，在臉書點擊假投資廣告訊息，誤信詐欺集團高獲利穩賺不賠等話術，先後以轉帳及面交方式，共交付350萬元給詐團，直到遲遲無法提領投資獲利，才驚覺遭騙。

新店分局雙城派出所獲報，與劉婦合作，聯繫詐團成員表示要面交，雙方約好地點，警方前往埋伏。

洪柏葳現身出示偽造某證券公司員工識別證、某公司出勤卡及員工證，向劉婦收錢，殊不知收到的是警方安排的玩具鈔，警方不動聲色按兵不動，一路追蹤洪男至錦秀路巷內的土地公廟，待洪男與25歲「收水手」杜姓男子會合交款時，才現身當場逮捕2男。

警方清查發現洪男當天還在南投縣立體育場門口，向遭受投資詐騙的游姓民眾面交收取50萬元現金「投資款」，隨後再趕至新北市向劉婦收錢。洪向警方宣稱不知道自己當車手，只是從網路應徵工作。台北地檢署依加重詐欺既遂、未遂等2罪起訴洪柏葳，洪男於審理時認罪。

台北地院認為洪男有詐欺、洗錢前科，洪自述高工畢業，先前曾任民意代表，案發時是太陽能光電公司的業務經理，須扶養父母、小孩等情狀，依加重詐欺罪判刑1年3月、未遂罪判刑10月，2罪合併應執行1年5月徒刑，共犯杜男依未遂罪判刑10月。皆不得易科罰金，若定讞須入獄。

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