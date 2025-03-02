訊號不佳……男子到尖石高台縱走 與妻視訊後失聯

新竹縣消防人員上高台山搜救找到該男子，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。（圖由新竹縣消防局提供）

2025/03/02 15:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市1名男子昨天（1日）到新竹縣尖石鄉高島縱走，下午1點多在高台山最後1座山和妻子視訊後失去音訊，妻子擔心丈夫安危，今天凌晨焦急通報119求救，消防人員上山搜救找到該登山客，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。

新竹縣政府消防局表示，今天日凌晨0點47分接獲新北市119轉報，指1名登山客於高島縱走路線迷路失聯。據報案人表示，失蹤者的妻子最後1次與其視訊是在3月1日1點47分，當時失蹤者表示正位於高台山最後1座山附近，隨後便失去聯繫。

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消防局隨即派遣尖石、田埔及竹東分隊共4車9人展開搜救行動。經過數小時搜尋，今天上午10:24回報，已在高台山往前約200公尺處的營區點找到失蹤者，確認其無受傷受困。失蹤者表示，因訊號不佳導致失聯。

事後，尖石分隊將該名登山客帶回分隊，完成筆錄並進行登山安全注意事項的宣導後，該名登山客自行離去。

消防局提醒，登山前務必充分準備，隨身攜帶通訊設備及必要物資，並隨時注意訊號狀況與路線，確保安全。

新竹縣消防人員上高台山搜救找到該男子，原來只是因為訊號不佳導致失聯，沒有受傷受困。（圖由新竹縣消防局提供）

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