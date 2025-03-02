刑事局2警官赴「88會館」宴飲被記申誡 興訟抗罰敗訴確定

88會館所在地是一處豪宅，裡面住戶大多為政商名流。（資料照）

2025/03/02 14:48

〔記者張文川／台北報導〕刑事警察局時任副隊長黃聖嘉、林榮政，被查出7年前出入地下匯兌集團主嫌郭哲敏經營的「88會館」，接受餐費6000多元的宴飲卻未報備，被刑事局各記申誡1次，2人興訟抗罰，一審台北高等行政法院去年7月判2人敗訴，最高法院日前駁回2人上訴，全案確定。

全案緣於已退休的警察大學前校長陳檡文，3年前被人爆料出入88會館，警政署展開行政調查，查出時任刑事局副隊長黃聖嘉、林榮政，也曾於2018年出入88會館並接受招待免費宴飲，以2人接受不當宴飲為由，交由刑事局對2人分別記申誡1次。

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黃、林不服處分，提告主張，他們在88會館接受宴飲的時間，是在懲處前5年多前發生，懲處時效已超過銓敘部號令所規定的3年期限，應予撤罰。

刑事局反駁，黃、林本應慎選宴飲場所，卻未查證88會館的性質，便接受招待，況且每人平均餐費為6264元皆由郭哲敏支付，超過3000元的正常社交禮俗標準，確實影響警察廉潔形象。

至於時效，刑事局主張警政署是在媒體報導此事後，經調閱88會館的宴飲單據，才發現黃、林接受招待，刑事局自得依公務員懲戒法規定，於5年時效內做出懲處，並未逾期懲處。

一審北高行認為，黃、林確實參與不當飲宴且未報備，刑事局懲處程序與時效皆合法，判2警官敗訴。

2人上訴，最高行政法院認為，2人的上訴理由無非是質疑一審的證據取捨、事實認定，泛言原判決違背法令，但未具體指出如何違背法令，上訴不合法，故駁回上訴確定。

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