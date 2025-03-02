台中夜店員工酒駕拒檢狂竄自撞慘了 毀保時捷等6車惹眾怒

劉男自撞路邊6輛汽機車。（民眾提供）

2025/03/02 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區1日凌晨驚傳酒駕釀禍！劉姓男子酒後駕車，沿途因警報器響不停引起巡邏員警注意，趁他等紅燈時上前攔查，未料劉男心虛假裝配合，隨即猛踩油門瘋狂逃逸，最終失控撞上路邊6輛汽機車，其中包括一輛新車要價300多萬的保時捷休旅車，雖未造成人員傷亡，但劉男除因此吃上公危官司更引發眾怒。

經查，57歲劉男是夜店員工，昨凌晨在店內飲酒後貪圖方便，駕車準備返回西屯區家中，惟該車疑因故障導致警報器沿路多次鳴響，引起巡經的第四分局大墩派出所員警注意，趁他在市政路、惠中路口停紅燈時上前攔查，示意路邊停車受檢，然劉因擔心酒測超標遭法辦，起先假意配合，接著趁車輛迴轉時高速逃逸。

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警方見狀維持一定目視可及距離追緝，並通報線上警網，不久後便在干城街發現該車輛已自撞毀損，動彈不得，這一撞導致停放路邊4輛汽車、2部機車及電線桿毀損，雖未有人員傷亡，但巨響仍驚動附近住戶，車主們發現愛車無辜遭波及，氣憤不已，而劉男雖頻頻雙手合十道歉，但面對毀損車輛與一地狼藉，早已無濟於事。

警方當場對劉男實施酒測，酒測值為0.68毫克，明顯超過法定標準值當場上銬，全案警詢後依公共危險罪嫌送辦，並針對劉無照駕駛、拒絕停車接受稽查逃逸、闖紅燈、紅燈右轉等違規行為開罰。

第四分局長陳祥麟提醒用路人，飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全，釀成無法挽回的憾事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

其中一輛是保時捷休旅車。（民眾提供）

劉男酒測值超標送法辦。（民眾提供）

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