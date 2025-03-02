清潔工拿掃把與街友互毆 起因是艋舺公園的一片紙板

黃男（左）拿掃把與陳女（右）互毆。（記者王冠仁翻攝）

2025/03/02 14:00

〔記者王冠仁／台北報導〕負責打掃台北市艋舺公園的委外黃姓清潔工，某次在打掃時，將一片紙板清走；但紙板是陳姓女街友晚上睡覺的「必需品」，陳發現紙板被清，氣得走到黃暫放垃圾處將紙板拿回，導致不少垃圾散落於地。黃不滿，與陳理論，雙方一言不合，黃拿起掃把與陳互打；近日判決出爐，黃為此被判處拘役20天，可易科罰金。

警方指出，這起案件發生在去年4月21日，當天傍晚6時許，黃在艋舺公園打掃，清除現場散落的垃圾、雜物、紙板。但其中一片紙板，是在該處居住的陳姓街友所有，而且是她晚上用來睡覺的物品；陳當時返回艋舺公園後，見到自己的紙板被清走，她氣得跑到黃暫時置放垃圾處，逕自將紙板抽回。

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不過，陳此舉也導致原本被黃集中的垃圾又再次散落在地，黃認為對方故意找碴，氣得上前理論，雙方一言不合大打出手。混亂中，黃拿起自己手上的竹掃把，對陳就是一陣亂揮亂打，導致陳左耳、背部與右手肘被打傷紅腫。有民眾見到兩人大打出手，嚇得隨即報警。

轄區員警到場後制止雙方，陳不甘被打，氣得表示要提告傷害。黃沒有提告，他聲稱當時是陳先拿手提袋攻擊，他只是為了防衛才回擊；但警方根據監視器畫面與目擊者說詞，卻發現實際上是黃先揮動掃把，陳才拿提袋揮舞反擊。

此案經移送檢方後，台北地院近來針對此案進行刑事簡易判決，黃被判處拘役20日，可易科罰金。

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