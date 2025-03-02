清明祭祖湧現提前掃墓人潮，桃警啟動桃殯納骨塔周邊交管，事前也與桃殯人員會勘周道路狀況。（警方提供）

2025/03/02 13:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕清明前夕掃墓祭祖人潮湧現，警方啟動公墓、納骨塔交通管制措施，桃園警分局表示，桃園區納骨塔清明節春祭即起至4月6日止，例假日期間將針對周邊道路交管，並加強取締、驅離違停車輛。

警方表示，桃園區納骨塔清明節春祭期間，桃園殯葬管理處園區車位停滿即不開放車輛入場，建議民眾可提前分流祭拜，並選擇搭乘大眾交通運輸，或是多利用周邊停車場，自行開車前來的民眾，請至桃園區大有立體停車場停放。

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另，3月15日起至4月6日止，每逢例假日納骨塔提早於上午7點開放，清明春祭活動期間，有些例假日適逢農曆出殯吉日，將有大量治喪民眾及車輛出入殯儀館，建議祭祖民眾避開3月2日（周日）、3月15日（周六）、3月16（周日）、3月22日（周六）、3月23日（周日）、3月30日（周日）、4月3日（周四）、4月4（周五）等日期，儘量利用非假日時段前往，以避免塞車。

警方表示，將針對桃殯周邊道路，透過編排專責警力機動性疏導管制交通，周邊聯絡道路則採調整號誌秒差、至善街規劃單行道行駛等彈性措施來處置，如接獲臨時性道路壅塞資訊，除會立即派員疏導，也會透過友桃交訊網、警察廣播電台提供即時路況，提醒所有用路人留意，共同維護桃園殯葬所周邊道路交通順暢。

大眾交通運輸資訊如下，詳細資訊可參考桃園市政府殯葬管理所網站）：

（一）市區公車（市立殯儀館站-直達大門口）：桃園客運707、105號公車、220桃園區公所環狀紅線。

（二）市區公車（公園都市站-需步行約10分鐘）：桃園客運302號公車、統聯客運168號公車。

（三）跨區公車（春日路、健行路口站-需步行約20分鐘）：桃園客運5014、5014A、5022、5022A、5071、711號公車。

（四）國道客運（新埔國宅站-需步行約20分鐘）：汎航客運2003、國光客運1816、中壢客運（9069、9069A皆可達公園都市站）。

清明祭祖湧現提前掃墓人潮，桃警啟動桃殯納骨塔周邊交管，事前也與桃殯人員會勘周道路狀況。（警方提供）

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