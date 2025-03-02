新北金山男子溺斃排水溝 家屬見脖子傷痕懷疑死因不單純

鄭男哥哥PO網質疑弟弟的死因，並向網友們求救。（翻攝自臉書爆料公社）

2025/03/02 12:51

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山區61歲鄭姓男子日前被發現溺斃在山區排水溝內，經檢警相驗後，初步排除他殺可能。但家屬質疑，鄭男頭部有傷痕、頸部也有勒痕，案發時有可疑人士來回徘徊，死因恐不單純，PO網求援。基隆地檢署今（2）日表示，家屬疑慮部分檢察官均會進行調查，需待解剖結果出爐後，再做進一步釐清。

鄭姓男子上個月22日下午，被人發現倒臥在金山區兩湖里倒照湖附近的排水溝內，明顯死亡。警方採證後，報請檢察官相驗。

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鄭男哥哥說，弟弟陳屍的排水溝，水深不到30公分，除非是突發心肌梗塞，否則不可能在排水溝中溺斃。事後也在弟弟脖子兩側有瘀傷痕跡，頭頂有4公分撕裂傷，加上案發前後3分鐘，有輛轎車「一直來回4趟」，認為弟弟可能專注釣魚時遇害，並非意外死亡。

家屬認為警方是朝「意外死亡」方向偵辦，無法接受，因此在臉書「爆料公社」社團求助，「警方一直判定是意外死亡，家屬認為有他殺嫌疑，請教如何行政救濟」？

據悉，檢警初步調查遺體時，發現頭部有輕微的擦、挫傷，而家屬質疑的轎車，則是當地魚塭業者前往載魚貨，雖然有下車，但下車位置與死者陳屍位置有一段距離，兩人並未接觸。

基隆地檢署檢發言人陳照世主任檢察官表示，承辦檢察官23日相驗後，24日進行解剖，目前仍再等待結果，尚未對與死者死因做出結論，過程中家屬均有在場，所提意見均會列入參考。家屬對案情有任何疑點，都可向檢方提出，檢察官也會針對現場狀況等事證，綜合研判是否有他殺可能性。

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