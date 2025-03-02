為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人在新田登山步道慘遭犬隻咬傷 中市動保處：追查飼主及犬隻

    新田登山步道示意圖。（資料照）

    新田登山步道示意圖。（資料照）

    2025/03/02 12:32

    〔記者歐素美／台中報導〕一名婦人利用228連假和家人到台中市潭子新田登山步道，結果竟被一隻米克斯狗咬傷，致腳部留下5大小傷口到醫院急診治療，婦人家屬忍不住PO網怒罵狗主人為何要放養，直指「不會叫的狗真的會咬人」；台中市大雅警分局及動保處今天皆表示，未接獲報案，將派員了解，如果查無飼主、狗確有攻擊性將強制帶回。

    民眾在臉書「潭子大小事」PO文表示，前天上午帶母親到潭子新田山上走走，經過土地公廟旁，地面躺著2隻大狗，他母親走過，狗突然起身咬他母親腿，咬出3個小洞、2個大洞，母親血流不止，他趕緊帶媽媽到台中慈濟醫院急診治療。

    po文民眾說，他問附近山友這2隻狗有無人飼養，山友說是附近居民放養，由於目前仍找不到狗主人，他上網提醒大家到新田步道登山，看到狗要小心。

    網友留言表示，該步道入口處附近有很多狗出沒，他去年到土地公廟拜拜被10多隻狗追，差點嚇死，如果是老人家或小孩被狗群追，後果不堪設想；還有網友說，該區的狗也會追機車，他曾騎車被追過，很可怕，到現在都不敢再去；多位網友說，現在上山必帶打狗棒，頭戴防屎帽，袖套防蚊咬。

    台中市大雅警分局今天表示，未接獲民眾報案；台中市動保處則指出，目前尚未接獲民眾通報，將派人到步道了解，如果找到狗將追查飼主，要求綁好約束，如果無飼主，若犬隻確有攻擊性將強制帶回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播