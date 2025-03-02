婦人在新田登山步道慘遭犬隻咬傷 中市動保處：追查飼主及犬隻

新田登山步道示意圖。（資料照）

2025/03/02 12:32

〔記者歐素美／台中報導〕一名婦人利用228連假和家人到台中市潭子新田登山步道，結果竟被一隻米克斯狗咬傷，致腳部留下5大小傷口到醫院急診治療，婦人家屬忍不住PO網怒罵狗主人為何要放養，直指「不會叫的狗真的會咬人」；台中市大雅警分局及動保處今天皆表示，未接獲報案，將派員了解，如果查無飼主、狗確有攻擊性將強制帶回。

民眾在臉書「潭子大小事」PO文表示，前天上午帶母親到潭子新田山上走走，經過土地公廟旁，地面躺著2隻大狗，他母親走過，狗突然起身咬他母親腿，咬出3個小洞、2個大洞，母親血流不止，他趕緊帶媽媽到台中慈濟醫院急診治療。

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po文民眾說，他問附近山友這2隻狗有無人飼養，山友說是附近居民放養，由於目前仍找不到狗主人，他上網提醒大家到新田步道登山，看到狗要小心。

網友留言表示，該步道入口處附近有很多狗出沒，他去年到土地公廟拜拜被10多隻狗追，差點嚇死，如果是老人家或小孩被狗群追，後果不堪設想；還有網友說，該區的狗也會追機車，他曾騎車被追過，很可怕，到現在都不敢再去；多位網友說，現在上山必帶打狗棒，頭戴防屎帽，袖套防蚊咬。

台中市大雅警分局今天表示，未接獲民眾報案；台中市動保處則指出，目前尚未接獲民眾通報，將派人到步道了解，如果找到狗將追查飼主，要求綁好約束，如果無飼主，若犬隻確有攻擊性將強制帶回。

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