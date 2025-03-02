知名泡麵成販毒暗號！ 藥頭被拽下車超狼狽 強勢壓制視角曝

警方將李男拽下車後強勢壓制。（警方提供）

2025/03/02 12:17

〔記者許國楨／台中報導〕知名泡麵品牌竟成販毒暗號！台中市第五分局日前網路巡邏時，發現有微信帳號藉此暗藏毒品交易訊息，經蒐證喬裝買家與嫌犯約定交易地點，並在周邊埋伏，當街強勢圍捕李姓藥頭到案，並起獲K他命、咖啡包等毒品，而全案近日也由台中地檢署偵結，依販毒罪嫌起訴。

第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出， 販毒集團為規避查緝，匿名隱身於網路中，不斷變換毒品暗號，且各類毒品多有代名詞包裝，而該隊日前網路巡邏時，發現某微信帳號假冒「來一客」暗藏販毒訊息，使用例如Emoji「香菸圖示」指K他命、「飲料圖示」指咖啡包吸引買家。

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警方緝毒小隊經過半個月蒐證，查出待業中的26歲李姓男子涉嫌，先喬裝買家談妥價格，再於約定交易地點周邊部署埋伏，待李男車輛出現前後包夾，另組警力則衝進駕駛座，將李男拽下車後強勢壓制逮人，當場並查扣K他命13包，以及印有「鋼鐵人」與「庫柏力克熊」圖樣的毒咖啡包34包。

警方指出，販毒集團常利用知名品牌、時事話題等設計包裝，以提升吸引力，目標鎖定年輕族群，讓青少年在不知不覺中陷入毒品危害，李男警詢後經檢方聲押獲准，全案也在近日偵結起訴。

第五分局強調，毒品嚴重影響社會治安與民眾健康，警方將持續加強查緝，杜絕毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面，也呼籲青少年，切勿因同儕影響或好奇心而嘗試毒品染上毒癮，對身心造成嚴重傷害。

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警方逮捕李男並查扣K他命、咖啡包等毒品。（警方提供）

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