拍攝監視器企圖洗白 竟以文字、配樂嘲諷特勤警攻堅

特勤警力全副武裝準備攻堅。（取自「社會事新聞影音」）

2025/03/02 12:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕社群網站「社會事新聞影音」今（2日）流傳一段警方特勤攻堅一家童裝店影音，寫上「整群來看童裝是嗎」文字，還配樂抖音「有人嗎?」，極盡嘲諷警方大張旗鼓辦案。保三總隊第二大隊說明，該段影片為查察毒品案過程，犯嫌同夥拍攝監視器畫面流出，企圖於網路上洗白影響偵辦內容，全案仍在偵查中。

該段影片顯示特勤員警全副武裝攻堅，嘗試以遙控鑰匙打開一棟5樓透天厝鐵捲門，屋內竟有人也以遙控關閉，影片中可聽到有人喊「進不來！」僵持10餘秒後，警方最終進入屋內查緝。

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保三總隊第二大隊表示，該案為第二大隊偵辦毒品案向上溯源，鎖定何姓男子涉嫌，遂與高雄市政府警察局、保一總隊維安特勤隊共組專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

經專案小組跟監鎖定何嫌長期出入於高雄市前鎮區一處透天厝，該透天厝一樓以童裝店為掩飾，於二樓以上即為何嫌與朋友聚會處所，且何嫌會以一樓電捲門控制出入人員，考量執勤安全並防止人犯滅證，於2月25日晚間以維安特勤優勢警力攻堅搜索，發現屋內有包括何嫌等5人聚會。

據了解，該棟透天厝由屋主分租給不同人，一樓為正派經營童裝店，2至5樓由他人承租供何嫌聚會。警方在3樓包廂聞到K菸味道，但未查獲毒品 ，仍持拘票將何嫌帶回，依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦。

警方說，童裝店與該案無關，因此避免破門而入方式，而屋內的人以遙控鑰匙與警方僵持10餘秒，除了想戲弄員警，恐有湮滅證據意圖，全案在偵查中。

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屋內男子以遙控鑰匙操縱鐵捲門和警方對峙。（取自「社會事新聞影音」）

警方經過童裝店向2樓攻堅。（取自「社會事新聞影音」）

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