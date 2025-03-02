失意變「失憶」！台中妙齡女刮刮樂沒中 連串烏龍好尷尬

徐女忘了機車停在彩券行門口。（圖由警方提供）

2025/03/02 11:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名妙齡女子前天驚慌失措跑進警所報案，聲稱停在家門口機車離奇失蹤，連皮夾內現金都無故短少，懷疑遭竊，警方抽絲剝繭後發現，原來她前一晚下班後心血來潮前往彩券行買刮刮樂，因未中獎太過失望，竟忘了將機車騎回家，皮夾內短少的現金也是當晚的「投資」，鬧出這場烏龍。

徐女前天在家人陪同下，氣喘吁吁到第三分局勤工派出所報案，焦急地向警方描述：「昨晚下班後，把機車停在家門口，進屋後隨手把皮夾放在椅子上，隔天準備出門卻發現機車不見了！檢查皮夾時又發現少了300元！」這才驚覺不對勁，擔心家門遭到宵小入侵，才趕緊報警求助。

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巡佐陳俊清、警員林治融隨即陪同徐女返家確認，發現家門並無破壞痕跡，屋內物品也未有遭竊跡象，讓人百思不得其解為何皮夾內短少300元，為求慎重調閱相關監視器畫面後，也未發現機車有他人使用狀況，研判徐女可能遺忘了某些關鍵記憶。

經員警進一步詢問：「妳昨天有去哪裡嗎？」這一問，像是按下她的回憶開關，徐女一拍額頭：「對喔！我好像有去彩券行！」警方立即到距離住家約250公尺的彩券行，結果一到門口，就看到那輛「失蹤」的機車靜靜地停在那裡，徐女驚呼：「我的車怎麼在這！」接著翻找外套口袋，果然，機車鑰匙安然無恙。

原來徐女前一晚下班後心血來潮去買刮刮樂，結果「槓龜」沒中獎，心情低落到直接走路回家，完全忘了機車還停在彩券行門口，而皮夾內短少的300元，也正是她當晚的「投資」，對於警方迅速破獲這件烏龍失車案，徐女也十分不好意思，連聲向員警致謝。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因分神等因素，發生記憶模糊窘境，建議可透過手機拍照留存方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免類似的「烏龍報案」再次上演。

皮夾內短少的300元，也是她當晚買刮刮樂的「投資」。（圖由警方提供）

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