台中27歲男攜50萬路倒頭部有傷 掙扎中大撒幣就醫身分曝

紀男酒醉路倒街頭，警方趕往。（警方提供）

2025/03/02 10:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市紀姓男子日前路倒西區巷內，警方獲報到場發現他頭部有外傷、身上有酒味，背包內甚至有50多萬元現金，但他意識模糊無法應答，過程中激烈掙扎拒救，口袋內也不斷掉出鈔票，所幸最終聯繫上家屬順利將其送醫，查知紀男是中古車商才會攜帶大量現金，化解酒後街頭撒幣危機。

台中市第一分局公益派出所長劉松吉今天說明案情指出，警方是在上月19日清晨5時許接獲報案，西區忠明南路、精誠九街一帶有男子行為異常，在街頭大吼大叫，巡邏員警趕抵現場，發現一名身穿黑衣男子倒臥巷內，帽子壓低遮住臉部，毫無動靜。

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員警上前掀開帽子查看，查出是27歲紀姓男子，但他全身癱軟，意識模糊，無法溝通，且身上散發濃厚酒氣，疑酒醉倒地，立即撥打119請求救護支援，救護人員趕抵，經生理監測發現紀男血壓異常，頭部疑似有外傷，且在掙扎過程中東倒西歪，口袋中鈔票散落一地，場面狼狽不堪。

後續救護人員欲將其送醫，但他劇烈掙扎拒絕透露住址，不斷抗拒，因當時天候寒冷，紀男又獨自醉倒街頭，甚至在其背包內發現50多萬元現金，所幸最終順利聯繫上家屬，得知紀男是二手車商，才會攜帶鉅款，最終在家屬陪同下，順利將其送醫治療，避免憾事發生，這才讓警消人員鬆了一口氣。

第一分局長尤啓南提醒民眾，醉酒失去意識不僅危及自身安全，也容易成為不法之徒的目標，呼籲民眾適量飲酒，並關心身邊親友狀況，若發現危險情境，應及時報警求助，以免發生意外。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方在其背包內發現50多萬元現金。（警方提供）

紀男最終順利送醫，虛驚一場。（警方提供）

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