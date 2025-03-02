為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中27歲男攜50萬路倒頭部有傷 掙扎中大撒幣就醫身分曝

    紀男酒醉路倒街頭，警方趕往。（警方提供）

    紀男酒醉路倒街頭，警方趕往。（警方提供）

    2025/03/02 10:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市紀姓男子日前路倒西區巷內，警方獲報到場發現他頭部有外傷、身上有酒味，背包內甚至有50多萬元現金，但他意識模糊無法應答，過程中激烈掙扎拒救，口袋內也不斷掉出鈔票，所幸最終聯繫上家屬順利將其送醫，查知紀男是中古車商才會攜帶大量現金，化解酒後街頭撒幣危機。

    台中市第一分局公益派出所長劉松吉今天說明案情指出，警方是在上月19日清晨5時許接獲報案，西區忠明南路、精誠九街一帶有男子行為異常，在街頭大吼大叫，巡邏員警趕抵現場，發現一名身穿黑衣男子倒臥巷內，帽子壓低遮住臉部，毫無動靜。

    員警上前掀開帽子查看，查出是27歲紀姓男子，但他全身癱軟，意識模糊，無法溝通，且身上散發濃厚酒氣，疑酒醉倒地，立即撥打119請求救護支援，救護人員趕抵，經生理監測發現紀男血壓異常，頭部疑似有外傷，且在掙扎過程中東倒西歪，口袋中鈔票散落一地，場面狼狽不堪。

    後續救護人員欲將其送醫，但他劇烈掙扎拒絕透露住址，不斷抗拒，因當時天候寒冷，紀男又獨自醉倒街頭，甚至在其背包內發現50多萬元現金，所幸最終順利聯繫上家屬，得知紀男是二手車商，才會攜帶鉅款，最終在家屬陪同下，順利將其送醫治療，避免憾事發生，這才讓警消人員鬆了一口氣。

    第一分局長尤啓南提醒民眾，醉酒失去意識不僅危及自身安全，也容易成為不法之徒的目標，呼籲民眾適量飲酒，並關心身邊親友狀況，若發現危險情境，應及時報警求助，以免發生意外。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方在其背包內發現50多萬元現金。（警方提供）

    警方在其背包內發現50多萬元現金。（警方提供）

    紀男最終順利送醫，虛驚一場。（警方提供）

    紀男最終順利送醫，虛驚一場。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播