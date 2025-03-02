高雄職業賭場藏身透天厝 警爬長梯破窗逮38人1人是毒品通緝犯

警方架長梯摸黑爬上透天厝2樓，破窗進入賭場內逮人。（民眾提供）

2025/03/02 10:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方今（2）日凌晨1點多，破獲藏身在苓雅區武廟路一間透天厝的職業賭場，警方架著長梯從外面直接攀上透天厝2樓破窗抓人，逮捕負責人及賭客等共38人，並查扣近200萬元的賭金和抽頭金等，並槓上開花發現其中1名賭客為毒品通緝犯。

據了解，這家天九牌的賭場的賭客多是上了年紀的男女，賭場負責人楊男（53歲）等為了掩人耳目，將房子的對外窗全用黑色塑膠袋貼起來，以防止裡頭的動靜遭外人質疑，不過警方仍接獲情資，得知聚賭情事，經專案小組經擴大蒐證、循線跟監、埋伏及比對蒐獲各式資料，於今日凌晨1點47分持搜索票執行查緝，而為防止賭場內的人員逃逸，出動大批警力將民宅包圍，並從外頭架長梯破門進入屋內。

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苓雅分局偵查隊指出，警方入內後，當場發現屋內有多人聚賭，查獲賭場負責人楊男、共犯莊女（31歲）、陳男（56歲）、把風黃男（55歲）及賭客34人等共38人涉以天九牌賭博，查扣抽頭金8萬4200元，賭金187萬2852元、賭具一批等物。

全案將所有犯嫌帶返本分局，依刑法賭博罪及社會秩序維護法偵辦移送。另調查現場賭客，發現邱男（43歲）為毒品危害防制條例通緝犯，一併移送歸案。

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天九牌賭場藏身在高雄的透天厝內，遭警破獲時有30多名賭客正熬夜聚賭。（民眾提供）

賭場為掩人耳目，將玻璃全用黑色塑膠帶貼上。（民眾提供）

警方查扣的賭具和現金等物證。（民眾提供）

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