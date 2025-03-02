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    撞傷行人辯路燈未照在行人穿越道上 法官兩理由打臉駁回

    台中一名張姓男子駕駛自小客車撞上行人被開罰，卻辯稱行人沒受傷、路燈未照在行人穿越道上，提起行政訴訟，遭法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

    台中一名張姓男子駕駛自小客車撞上行人被開罰，卻辯稱行人沒受傷、路燈未照在行人穿越道上，提起行政訴訟，遭法官打臉駁回。（記者陳建志攝）

    2025/03/02 09:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市張姓男子，去年4月晚間駕駛自小客車，行經潭子區東二路左轉建國路時，在行人穿越道撞上正要過馬路的菲律賓籍行人，造成他右大腿挫傷，員警認有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」，開出1萬2000元罰鍰，吊扣駕照12個月，張男不服提起行政訴訟，主張行人未受傷、路燈未照在行人穿越道上，不過台中高等行政法院勘驗現場路口監視器影像和行車紀錄器，認為確實未禮讓行人肇事，且現場當時視線良好，訴請撤銷原處分為無理由，判決駁回。

    判決指出，張男2024年4月24日晚上7點多，駕駛自小客車沿潭子區東二路左轉建國路時，未禮讓正沿行人穿越道欲穿越建國路的菲律賓籍行人，造成他輕傷，警方依道路交通管理處罰條例第44條第4項的規定，開罰1萬2000元，吊扣駕照12個月，並應參加道路交通安全講習，張男不服提起行政訴訟。

    張男主張，發生擦撞後，該名行人並無跌倒，並自行走路離開現場，認為該名行人並無受傷，並質疑事發時路燈未照在行人穿越道上，難以發現行人，強調並非故意碰撞行人。

    不過台中高等行政法院法官審理時發現，該名行人為菲律賓籍外國人，因語言不通及不瞭解我國報案流程，事發當時未報案，不過隔天前往醫院就醫驗傷，並前往警局報案，勘驗路口監視器影像和行車記錄器影像，確認張男欲左轉建國路時，此時行人已行走在行人穿越道上，且車輛與行人間並無任何人、車或其他障礙物，視線清楚，其左側車頭撞擊到行人的右大腿，而行人驗傷發現右大腿挫傷，足認本事故確實造成行人受傷。

    法官勘驗相關影像並發現，張男車輛接近行人穿越道時，前方並無遮蔽物，張男當時坐在駕駛座，客觀上並無不能發覺行人正走在行人穿越道上，且行經行人穿越道本就應減速慢行並注意有無行人穿越，但張男卻疏未注意，就算不是故意，也有應注意且能注意，而不注意的過失，認為原處分無不當，判決駁回。

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