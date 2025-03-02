將親生女嬰從3樓丟下致死 婦處境特殊法官裁准不行國民參與審判

發現棄嬰的屏東市某大樓旁巷子。（資料照）

2025/03/02 09:48

〔記者李立法／屏東報導〕柯姓女子涉嫌將剛出生的女嬰從3樓住處丟下，造成女嬰傷重不治，檢方偵辦後，依殺人罪起訴柯女，其辯護人認為柯女身心狀況不佳，向法院聲請裁定不行國民參與審判，屏東地院審酌檢方及縣府等相關意見後，准予聲請，改以一般程序審理。

2023年7月間清晨，屏東市某大樓旁巷子內發現有嬰兒遭棄置，警消趕到現場發現1名女嬰全身赤裸躺在路邊，救護人員緊急送醫救治，女嬰因肝臟破裂、頭部血腫等傷重死亡，警方事後查知30多歲柯女是女嬰生母，由於柯女生產後體弱無力，當場逮捕後戒護就醫。

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檢方調查發現，柯女離婚獨居，女嬰疑似從3樓被丟下，發現時臍帶還在，研判剛出生不久，考量柯女身心狀況，檢方以科技設備監控柯女替代羈押，由縣府安置。

縣府訪查得知柯女童年經歷兒虐、成年後經歷婚姻暴力與感情背叛而產生許多創傷，因疫情影響工作收入，導致出現退縮、經濟困難等問題。

全案經檢方以成年人故意對兒童為殺人罪起訴後，本應交由國民法官審理，但柯女辯護人認為柯女身心狀況無法承受國民參與審判制度下眾多媒體、民眾旁聽檢視壓力，恐對其回歸社會及身心狀況產生不利影響，建議法院以一般程序審理；經提出聲請，獲屏東地院裁准。

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