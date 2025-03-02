男子駕車疑「閃光紅燈」未停車禍 送醫不治

消防人員破壞車子才救出夾在車內的林男。（民眾提供）

2025/03/02 09:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區今天凌晨發生一起死亡車禍！35歲林男駕駛轎車三經豐原區豐洲路，在圓環北路口與駕駛轎車的蔡男發生碰撞，林男及蔡男皆受傷被送往豐原醫院急救，林男惜仍不治，蔡男則輕傷已出院，警方初步調查，2名駕駛皆未酒駕，肇因將交由交通警察大隊分析研判。

今天凌晨0時21分左右，豐原警分局獲報在豐原區圓環北路與豐洲路發生交通事故，警方趕往處理，初步調查發現，林男（35歲）駕駛轎車由豐洲路往榮春街方向行駛，行向號誌為閃光紅燈，與駕駛轎車沿圓環北路往中山路方向，行向號誌為閃光黃燈的蔡男（40歲）在路口發生碰撞，林男的車子當場被撞翻，林男卡在車內，消防局獲報到場破壞車子，將林男救出送醫，惜急救後仍不治。

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警方表示，雙方經檢測均無酒精反應，林男送醫急救後宣告不治，相關肇因將交由交通警察大隊分析研判。並呼籲民眾，閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。用路人行經路口應遵守交通規定，注意車前狀況並減速慢行，以避免發生交通事故。

蔡男的車在碰撞後卡在中央分隔島。（民眾提供）

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