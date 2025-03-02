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    男玩網遊勾搭人妻互稱寶貝 「親親好緊張」綠帽夫怒告求償百萬

    男玩網遊勾搭人妻互稱寶貝，「親親好緊張」綠帽夫抓包怒告。（情境照）

    男玩網遊勾搭人妻互稱寶貝，「親親好緊張」綠帽夫抓包怒告。（情境照）

    2025/03/02 08:02

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹周男與在網路遊戲中認識人妻，前往她的工作室私會，傳訊「親你的時候你很緊張嗎」、「抱你你就不會緊張」、「剛剛親我我耳朵都...」等私密談話，人夫發現怒對周男提告求償百萬，新竹地院判賠20萬。

    102年結婚育有1子的李男說，妻子112年5月起因玩網路遊戲結識周男，二人並以通訊軟體Discord聊天，妻子於聊天時曾提及「我老公」，周男亦提及「你老公」等語，顯見周男明知妻子係有配偶之人，卻仍發展婚姻關係外之男女交往關係，二人並互稱彼此「寶貝」，言語間不乏親暱之情，二人曾有親吻、擁抱等親暱互動，更曾發生性行為，而使李男受有極大的精神上痛苦，去年2月17日離婚，憤而對周男求償100萬元。

    周男則說，與李男妻子係因虛擬網路遊戲所認識，虛擬網路遊戲世界與現實生活交叉對話，李男所提對話內容均無實證，僅憑想像臆測。

    法官調查，周男並未爭執情色對話不是他所為，對話訊息不僅充斥提及性行為或性暗示，且雙方確有傳送「是親你的時候你很緊張嗎」、「為什麼抱你你就不會緊張啊」、「你開車到民權東路的對面這樣我才能從窗戶看到你」、「你往前開一點去萊爾富那邊我再上車，我手機要放家裡」、「剛剛親我耳朵都...」等諸多顯示有見過面、發生過親密關係等對話。

    另外李男妻子曾有多次提及「我老公」、「我兒子」之對話，並明確稱「我不想要讓你的家人朋友知道我是有家庭的人，對你很不好」等語，最後判周男需賠償20萬元。

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