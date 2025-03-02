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    不怕罰？彰縣19處科技執法上路第一天 違規3大排名竟跟宣導期完全一樣

    彰化縣19處科技執法從3月1日啟用上路，警方強調法律沒有假期。（彰化縣警局提供）

    彰化縣19處科技執法從3月1日啟用上路，警方強調法律沒有假期。（彰化縣警局提供）

    2025/03/02 06:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕科技執法沒有假期！彰化縣19處科技執法從3月1日正式啟用，雖然已宣導2個月，但上路首日就取締了80件，其中第一名就是超速有70件，第二名是闖紅燈有8件，第三名是車不讓人有2件，巧合的是，取締違規排名就跟宣導期完全相同！

    彰化縣警局交通隊表示，這19處科技執法在上路前，進行了2個月的宣導，在宣導期間的違規比例，超速佔了78％、闖紅燈16％、車不禮讓行人6％。而宣導結束從3月1日開始啟用，首日違規3大原因，依序是超速87.5％、闖紅燈10％、車不讓人2.5％。

    這19處科技執法取締第一天，發現其違規3大原因，就跟宣導期完全一模一樣，只是在比例上略有不同，也就是超速大約提高1成，闖紅燈與車不讓人的比例略為下修，但違規案件多寡的排序則是全部相同。

    警方表示，這19處科技執法不受228連假影響，一結束為期兩個月的宣導，3月1日就正式啟用，由於去年10月啟用 25 處路口的科技執法，讓全縣的交通事故率驟降了將近8成，代表科技執法讓用路人養成良好的駕駛習慣，這才是科技執法的精神與目的，也要再次提醒民眾，行車應注意安全，不超速、闖紅燈，共同維持行的安全。

    彰縣19處科技執法在連假期上路執法，警方強調法律沒有假期。（彰化縣政府提供）

    彰縣19處科技執法在連假期上路執法，警方強調法律沒有假期。（彰化縣政府提供）

    彰化縣19處科技執法從3月1日啟用上路，警方強調法律沒有假期。（彰化縣警局提供）

    彰化縣19處科技執法從3月1日啟用上路，警方強調法律沒有假期。（彰化縣警局提供）

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