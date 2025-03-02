停車遭按喇叭比中指挨告 「短暫的負面手勢」判無罪

程姓男子停車時遭後車按喇叭催促，憤而比中指遭控公然侮辱罪。法院認為此舉屬「短暫負面手勢」，未逾合理忍受範圍，維持無罪判決。（記者王捷攝）

2025/03/02 05:51

〔記者王捷／台南報導〕程姓男子停車時，不爽被後車按喇叭，直接下車走向對方，並在告訴人的副駕駛座窗邊比中指，被控公然侮辱罪。台南地方法院判決無罪，台南地檢署不服上訴，台南高分院審理後認為是「短暫的負面手勢」，維持無罪判決。

2023年9月間，程男開車行經中西區南門路的巷子，正準備要停車，後方駕駛緊跟在他後面，告訴人認為程男行駛過慢，連續按喇叭催促，程男因無法順利倒車入庫，下車對告訴人咆哮，最後比出中指。

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檢方認為，程男公然比中指，屬於貶抑人格的行為，並非單純的情緒表達，應受刑罰制裁。然而，程男供稱，是告訴人先對自己比中指，他才回應。法院調閱現場錄影畫面後，認為雖可見被告比中指，但無法確認告訴人是否先行比出該手勢。

法院審理後認為，比中指手勢雖具有負面意涵，但現今已成為日常生活中的通俗表達方式，不能單憑該手勢就認定為侮辱行為，應視當時的語境與行為脈絡判斷。

此外，告訴人在行車過程中因對前方車輛行駛速度不滿而按喇叭催促，導致雙方發生爭執，法院認定告訴人自行引發爭端，被告的行為屬於一般人常見的情緒性反應，仍應寬容對待。

台南高分院認為，被告並未對特定弱勢群體進行蓄意羞辱，僅在行車糾紛中短暫回應，未達損害名譽人格的程度，亦未逾越社會可容忍範圍，因此維持一審無罪判決，駁回檢方上訴，全案確定，不得再上訴。

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